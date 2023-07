© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl



Wieder einmal ein gemischter Quartalsbericht von Nel Asa. Anlegern scheint es zu reichen. Sie katapultieren die Aktie zweistellig ins Plus. Wie schätzen Analysten die Lage ein?

Nel Asa hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 475 Millionen norwegischen Kronen erwirtschaftet. Das entspricht einem Anstieg um fast 160 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt nur mit gut 378 Millionen norwegischen Kronen gerechnet. Der Auftragseingang steigerte sich im Jahresvergleich um 81 Prozent auf 428 Millionen norwegische Kronen. Gleichzeitig meldete der Wasserstoff-Spezialist einen Nettoverlust von 342 Millionen norwegischen Kronen. Der operative Cashflow ist ebenfalls erneut negativ - minus 306 Millionen norwegische Kronen.

Bernstein Research hat die Einstufung für den Wasserstoff-Titel nach den Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 norwegischen Kronen belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezeichnete das zweite Quartal als "unspektakulär" mit Blick auf die Auftragseingänge. Das Management des Wasserstoff-Spezialisten sei aber hoffnungsvoll für künftig höhere Auftragseingänge und eine verbesserte Profitabilität.

Die Goldmänner geben sich da euphorischer: Während sie die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 norwegischen Kronen belassen, schreibt schrieb Analyst Michele della Vigna, der Umsatz des Wasserstoff-Spezialisten habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen. Zudem sei es wahrscheinlich, dass sich die Auftragsbestände im dritten Quartal beschleunigten.

Und noch eine gute Nachricht: Nel Hydrogen Electrolyser, die Tochtergesellschaft von Nel, hat von dem Chemieunternehmen Bondalti einen Auftrag im Wert von elf Millionen Euro für 40 Megawatt alkalische Elektrolyseur-Ausrüstung erhalten.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel nach diesem Großauftrag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen (2,19 US-Dollar) belassen.

Die Aktie haussiert in der Folge und notiert Dienstagmittag an der Heimatbörse in Oslo über elf Prozent höher. Das durchschnittliche Rating lautet "Halten" und impliziert in Aufwärtspotenzial von rund zwölf Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion