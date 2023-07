DJ Verbände schreiben Brandbrief an Scholz wegen Einbruch bei Gebäudesanierung

BERLIN (Dow Jones)--Ein Bündnis von Verbänden hat aufgrund des Einbruchs bei der Gebäudesanierung einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sein Kabinett und den Bundestag geschrieben. In diesem fordern die Verbände noch für diesen Sommer ein Klimakonjunkturpaket für den gesamten Gebäudebestand. Daneben sollte etwa auch ein Sanierungsprogramm für alle öffentlichen Gebäude umgesetzt werden.

Sie beklagen in dem Brief den Einbruch bei der Gebäudesanierung. Dadurch drohten die Klimaziele noch stärker als bereits absehbar verfehlt zu werden. Sie warnen zudem vor Entlassungswellen, denn die im Vertrauen auf die Politik aufgebauten Kapazitäten würden bei fehlender Nachfrage nicht gehalten werden können. Außerdem seien massive soziale Verwerfungen in Folge zu hoher Heizkostenrechnungen zu befürchten, wenn Modernisierungen verschleppt würden und die Energiepreise stiegen.

"Wir sind tief besorgt über die aktuellen Einbrüche bei der Gebäudesanierungsrate. Die Aufträge für energetische Modernisierungsmaßnahmen, sowohl bei Gebäudehülle als auch -technik sind massiv zurückgegangen oder sogar zum Erliegen gekommen", heißt es in dem Brief, den 15 Branchen-, Verbraucher, Umwelt- und Klimaschutzverbände unterzeichnet haben. Dazu zählen etwa die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF), der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Verbraucherzentrale Bundesverband.

Das Bündnis beklagt, dass sich die Förderanträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Mai gegenüber dem Vorjahr halbiert und Aufträge für Fassadensanierungen, der Absatz von Wärmeschutzprodukten als auch Wärmepumpen massiv eingebrochen seien. "Die teilweise bestehende Illusion, hohe Energie- oder CO2-Preise allein würden zu Steigerungen der Energieeffizienz führen, hat sich als gefährlicher Trugschluss erwiesen", heißt es in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Die Verbände forderten daher, dass neben dem Klimakonjunkturprogramm und dem Sanierungsprogramm für öffentliche Gebäude auch die Förderbedingungen für umfassende energetische Modernisierungen wieder hergestellt werden sollten. Dabei sollten Gebäudehülle und -technik gleichgestellt, die Genehmigung von Anträgen beschleunigt und zusätzlich steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Darüber hinaus brauche es schnellstmöglich einen klaren Fahrplan für eine Sanierungsoffensive für den gesamten Gebäudebestand, bei der durch die Kombination aus Förderprogrammen, Ordnungsrecht, Beratung, Hebelung privater Finanzierung und einer Anpassung des Mietrechts sowohl das Erreichen der Klimaziele als auch die sozial gerechte Umsetzung gewährleistet werden.

In dem Brandbrief forderten die Verbände von der Regierung ein politisches Bekenntnis zur Aufrechterhaltung der Zieltrias aus Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Energieeinsparung als Richtschnur der Energiewende. Sie forderten die Bundesregierung zudem dazu auf, einen Sanierungsgipfel einzuberufen.

