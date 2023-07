DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: www.3u.net präsentiert sich in neuem Design und mit noch mehr Funktionalitäten

Marburg (pta/19.07.2023/09:00) - http://www.3u.net: Zentrale Informationsquelle für Aktionäre präsentiert sich in neuem Design und mit noch mehr Funktionalitäten * Fülle an Daten, Fakten, Dokumenten und Berichten in responsivem Design * Website dient als zentrale Informations-Plattform für alle Themen rund um Aktie und den Konzern * Kommentare, Interviews und Hintergründe ermöglichen ein besseres Verständnis und laden zum Dialog sowie zur Interaktion ein * Erweiterung der Seite um Positionierung als attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder

Marburg, den 19. Juli 2023 - Seit dem 18. Juli 2023 präsentieren sich die Internetseiten der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) in neuem Gewand. Das Unternehmen legt traditionell großen Wert auf Information und Transparenz, und pflegt regen Austausch mit allen Stakeholdern. Die Internetpräsenz http://www.3u.net stellt dabei diejenige Plattform dar, die Interessenten unmittelbaren Zugriff auf die Vielfalt an Dokumenten und Materialien bietet, die 3U aktuell und als historisches Archiv bereitstellt. Mit dem Relaunch weist sie eine neue, aktuelle Gestaltung und übersichtlichere Bedienungselemente auf. Das responsive Design ermöglicht die Darstellung der Inhalte auf allen gängigen Endgeräten.

"Wir verstehen die Internetpräsenz als zentrale Bündelung aller relevanten Konzerninformationen für alle Stakeholder. Wer die Seite besucht, bekommt über seine Suche hinaus einen Mehrwert geboten", so Uwe Knoke, im Vorstand verantwortlich für Strategie und Geschäftsentwicklung. Selbstverständlich findet man auf den Internetseiten eine Fülle an aktuellen und historischen Finanzberichten, grundlegende Dokumente zur Corporate Governance bei 3U, aktuelle Termine und Informationen zur Aktie. Unter dem Motto "Erfolgreich in Megatrends" gewähren sie Einblick sowohl in die drei Megatrends, in denen 3U derzeit agiert, als auch in die jeweiligen Geschäftsmodelle und Leistungsangebote. Die Seiten mit der Darstellung der Geschäftsfelder und Segmente bieten einen direkten Zugang zu den operativen Internetseiten der Tochtergesellschaften.

Neben den Daten und Fakten tragen aber auch die umfangreichen Kommentare, Interviews, Videomitschnitte und Hintergrundgespräche zum Verständnis der 3U, ihrer Strategien und Perspektiven bei. Links zum YouTube-Kanal und zu den Social-Media-Accounts sind Angebote zur Interaktion und laden zum Dialog ein.

Mit einer eigenen Rubrik bietet die Website Informationen rund um 3U als Arbeitgeber an. Im "Azubi-Blog" berichten angehende Fachleute für IT, Marketing und Büromanagement aus ihrem Alltag.

So präsentiert sich die 3U HOLDING AG als Beteiligungsgesellschaft, die es versteht, einerseits die Geschäfte ihrer Tochtergesellschaften in Megatrends aktiv voranzutreiben, andererseits Vermögensgegenstände zu erwerben, ihren Wert zu steigern und diese Wertsteigerungen im Interesse der Stakeholder zu monetarisieren und schließlich die Interaktion sucht und pflegt.

Weitere Informationen: Thomas Fritsche Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Thomas Fritsche Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

