8 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 283,5 Mio. Euro, davon 7 Refinanzierungen

8 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 283,5 Mio. Euro, davon 7 Refinanzierungen

Energiesektor weiter dominierend

Durchschnittlicher Kupon mit 8,77 % p.a. erwartungsgemäß deutlich über Wert des Vorjahreszeitraums

Sämtliche KMU-Anleiheemittenten überzeugen im IR.score mit voller Punktzahl Köln, 19. Juli 2023 - Die geopolitischen und makroökonomischen Herausforderungen der jüngsten Vergangenheit haben der Weltwirtschaft erkennbar zugesetzt. Der Zinsanstieg der vergangenen Monate wirkt sich nun auch merklich auf den deutschen KMU-Anleihemarkt in Form stark gestiegener Zinskupons aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Emissionen von KMU-Anleihen im ersten Halbjahr 2023 leicht verringert. Insgesamt wurden 8 Anleihen von 8 Emittenten begeben (H1 2022: 9 Anleihen von 9 Emittenten). Das dabei platzierte Volumen erhöhte sich hingegen um 14,5 % auf 283,5 Mio. Euro (H1 2022: 247,6 Mio. Euro). Bemessen am Zielvolumen der Anleiheemissionen in Höhe von 305 Mio. Euro ergibt sich damit eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Platzierungsquote von rund 92,9 % (H1 2022: 65 %). Infolge der gestiegenen Zinsen erhöhte sich der durchschnittliche Kupon der emittierten Anleihen deutlich auf 8,77 % p.a. (2022:

6,77 %). Das ergibt eine von der Investor-Relations-Beratung IR.on AG durchgeführte Analyse des ersten Halbjahres 2023 am deutschen KMU-Anleihemarkt. Im Vergleich dazu verzeichnete der deutsche IPO-Markt eine deutlich geringere Emissionstätigkeit mit lediglich einem Börsengang (Ionos AG) mit einem Volumen von 447 Mio. Euro. Wie bereits im Vorjahreszeitraum sind die Emittenten aus dem Energiesektor auch im ersten Halbjahr 2023 am häufigsten vertreten. Erneut lassen sich insgesamt 4 Unternehmen (50 %) dieser Branche zuordnen, gefolgt von jeweils einem Emittenten aus dem Immobiliensektor, dem Asset Management, dem Bereich Industriegüter und -dienstleistungen sowie Reisen & Freizeit. Mit vier Vollplatzierungen (50 %) liegt der Wert der vollständig gezeichneten Anleihen leicht unter dem Vorjahresniveau (H1 2022: fünf Vollplatzierungen, 56 %). Zusätzlich haben, wie bereits im Vorjahreszeitraum, Folgeemissionen (7) in der ersten Jahreshälfte 2023 ein deutliches Übergewicht im Verhältnis zu Erstemissionen (1) von KMU-Anleihen. Anders als im ersten Halbjahr 2022 wurde der Großteil dieser Emissionen von Bankhäusern begleitet (5 Anleihen, 62,5 %), lediglich drei Anleihen (37,5 %) wurden in Form einer Eigenemission begeben. Frederic Hilke, Senior Berater und Head of IR Consulting der IR.on AG: "Trotz des herausfordernden Kapitalmarktumfelds haben wir einige erfolgreiche Emissionen im ersten Halbjahr gesehen, darunter primär Refinanzierungen oder Folgeemissionen von etablierten Emittenten. Damit hat sich der KMU-Anleihemarkt zumindest auf niedrigem Niveau behauptet und bleibt eine valide Finanzierungsalternative für mittelständische Unternehmen." Der Großteil der Transaktionen bewegte sich im Rahmen eines Emissionsvolumens von bis zu 50 Mio. Euro (7 Anleihen, 87,5 %). Lediglich eine der begebenen Anleihen weist mit einem Wert jenseits der 100 Mio. Euro-Marke ein größeres Volumen auf. Die Laufzeiten aller in der ersten Jahreshälfte 2023 emittierten KMU-Anleihen bewegen sich zwischen drei und sechs Jahren, wobei der Großteil mit einer fünfjährigen Laufzeit ausgestattet ist (fünf Anleihen, 62,5 %). Die makroökonomischen Unsicherheiten und der kontinuierliche Zinsanstieg analog zu den Zinserhöhungen durch die Zentralbanken machen sich in der ersten Jahreshälfte 2023 am Anleihemarkt bemerkbar. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Restrukturierungen deutlich (H1 2023: 9 Emittenten, H1 2022: 2 Emittenten), wobei das hiervon betroffene Anleihevolumen unter dem Vorjahreswert liegt (H1 2023: 196 Mio. Euro, H1 2022: 228 Mio. Euro). Lediglich eine KMU-Anleihe ist im ersten Halbjahr 2023 ausgefallen. Zu Jahresbeginn hatte die IR.on AG acht im KMU-Segment aktive Emissionshäuser nach ihrer Einschätzung für das Gesamtjahr 2023 befragt, wobei diese im Durchschnitt mit 22 Transaktionen eine Emissionstätigkeit auf Vorjahresniveau erwarteten. Diese Erwartung erscheint im Kontext eines herausfordernden Kapitalmarktumfelds und der Tatsache, dass zum Halbjahr 2022 mit acht Emissionen weniger als die Hälfte der prognostizierten Transaktionszahl erfolgt ist, optimistisch. Ein Indiz für die Belebung des Markts bleibt hingegen das Anlaufen einiger Emissionen zur Jahresmitte, die im Juli 2023 abgeschlossen werden dürften. IR.score: Bestnoten für KMU-Anleiheemittenten im ersten Halbjahr 2023 Frederic Hilke: "Die Untersuchung der IR-Webseiten aller acht KMU-Anleiheemittenten hat gezeigt, dass sich der positive Trend aus dem Vorjahr in Bezug auf die Investorenkommunikation, bemessen an unserem Transparenzindex "IR.score" (Skala von 0 bis 5 Punkten) fortsetzt. Im ersten Halbjahr 2023 konnten erstmals alle Emittenten die volle Punktzahl erreichen (IR.score: 5), darunter sieben von acht Folgeemittenten und drei börsennotierte Unternehmen." Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Webseite der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich. Über die IR.on AG Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation. Im IR-Bereich begleitet sie branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 400 Kommunikationsprojekten, 300 realisierten Geschäfts- und Quartalsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter 40 KMU-Anleiheemissionen. Kontakt: IR.on Aktiengesellschaft

http://www.ir-on.com Emittent Branche* Laufzeit Kupon

(p. a.) Ziel-volumen

(in Mio. €) Platziertes Volumen (in Mio. €) AustriaEnergy International GmbH Energie 2023/28 8,00 % 25,0 1,0 DEAG Deutsche Entertainment AG Reisen & Freizeit 2023/26 8,00 % 50,0 50,0 Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft (DEWB) AG Asset Management / Beteiligungen 2023/28 8,00 % 10,0 6,4 HÖRMANN Industries AG Industriegüter und -dienstleistungen 2023/28 7,00 % 50,0 50,0 JES.GREEN Invest GmbH Energie 2023/28 7,00 % 10,0 2,05 Mutares SE & Co. KGaA Immobilien 2023/27 12,1 %** 125,0 150,0*** Reconcept Solar Deutschland GmbH Energie 2023/29 6,75 % 10,0 12,5 SOWITEC group GmbH Energie 2023/28 8,00 % 25,0 11,5 Ø 8,77 % 305,0 283,5

Kriterien für KMU-Anleihen: Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro; Stückelung pro Schuldverschreibung 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe

* Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)

** Stand: Börse Frankfurt vom 05.07.2023, Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5% p.a.

*** Nachträgliche Aufstockung der ursprünglich platzierten 100,0 Mio. EUR um 50,0 Mio. EUR



