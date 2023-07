Nürnberg (ots) -Tiefkühlprodukte zu Tiefpreisen! Diese Kombination schmeckt NORMA-Kundinnen und -Kunden besonders gut. Jetzt senkt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter erneut die Preise auf viele beliebte Artikel, darunter verschiedene Pizza-Klassiker der Marke VILLA GUSTO aus der Tiefkühltruhe, Taschentücher der Marke DAUNASOFT und auch weitere beliebte Tiefkühlgerichte von MUTTERS BESTE und MEINE MAHLZEIT. Den größten Preissturz gibt es bei der Pizza Margherita im 3er-Pack, die satte 19 Prozent günstiger wird. Statt zuvor 3,69 Euro kostet sie nun nur noch 2,99 Euro.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):DAUNASOFT Küchentücher, 4x64 Blatt, 3-lagigBislang: 2,85 EURJetzt: 2,75 EURDAUNASOFT Taschentücher, 30x10 Stück, 4-lagigBislang: 2,85 EURJetzt: 2,75 EURDAUNASOFT Balsam Taschentücher, 15x10 Stück, 4-lagigBislang: 1,65 EURJetzt: 1,55 EURDAUNASOFT Feuchtes Toilettenpapier, 2x70 BlattBislang: 1,35 EURJetzt: 1,29 EURMEINE MAHLZEIT Pfannengerichte sort., 750 gBislang: 3,49 EURJetzt: 3,39 EURMUTTERS BESTE Traditionelle Gerichte sort., 600 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURVILLA GUSTO Steinofen Pizza Margherita, 3x300gBislang: 3,69 EURJetzt: 2,99 EURVILLA GUSTO Steinofen Pizza Schinken/ Diavolo, 2x330g/ 2x350gBislang: 3,69 EURJetzt: 3,59 EURVILLA GUSTO Steinofen Pizza Speciale/ Hawaii, 2x330g/ 2x355gBislang: 3,69 EURJetzt: 3,59 EURVILLA GUSTO Steinofen Pizza Vier Käse/ Thunfisch/ Spinat/ Champignon,680g/ 710g/ 730g/ 780gBislang: 3,69 EURJetzt: 3,59 EURFJORDKRONE Alaska Seelachsfilet Natur, 1.000gBislang: 6,49 EURJetzt: 5,99 EURFJORDKRONE Riesengarnelenschwänze Natur/ Provencale, 225g/ 250gBislang: 3,69 EURJetzt: 3,59 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5561863