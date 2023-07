The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) hat einen Cybersicherheitsvorfall ermittelt, bei dem eine unbefugte Drittpartei Zugriff auf einen Teil der Systeme des Unternehmens gewonnen hat. Als das Unternehmen Kenntnis dieses Vorfalls erhielt, wurde ein Teil der Systeme proaktiv außer Betrieb gesetzt und mit Hilfe führender unternehmensfremder Cybersicherheitsfachleute umgehend eine Ermittlung in die Wege geleitet. Das Unternehmen stimmt seine Maßnahmen zudem mit der Polizei ab. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlung geht das Unternehmen davon aus, dass die unbefugte Partei einige Daten aus seinen Systemen erlangt hat, und das Unternehmen ist nun bestrebt, Art und Umfang dieser Datenmenge festzustellen.

Das Unternehmen implementiert jetzt Maßnahmen, um seinen Geschäftsbetrieb abzusichern, und wird in Zukunft weitere geeignete Maßnahmen ergreifen. Im Verlauf dieses noch nicht abgeschlossenen Vorfalls konzentriert sich das Unternehmen auf Schadensbehebung, einschließlich Maßnahmen zur Wiederherstellung der betroffenen Systeme und Dienstleistungen. Der Vorfall hat zu einer voraussichtlich weiter anhaltenden Störung eines Teils des Geschäftsbetriebs des Unternehmens geführt.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Verständnis zu diesem Zeitpunkt. Zusammen werden wir uns weiterhin auf unser Geschäft, unsere Verbraucherinnen und Verbraucher und andere Beteiligte konzentrieren.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu dem Cybersicherheitsvorfall und unseren diesbezüglichen Maßnahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter: weitere Informationen über das Ausmaß des Cybersicherheitsvorfalls, die im Verlauf der laufenden Ermittlung zutage treten können, unsere Fähigkeit, den Vorfall abzuschätzen und zu beheben, sowie Länge und Ausmaß der durch den Vorfall verursachten Störung des Geschäftsbetriebs des Unternehmens. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, sind in den vom Unternehmen am 24. August 2022 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen ausgeführt, darunter Formblatt 10-K. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin oder an anderer Stelle enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und verwaltet ein Portfolio von herausragenden Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter diversen Markennamen verkauft, darunter: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ sowie die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

