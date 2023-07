Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita geht eine Partnerschaft mit Compact Membrane Systems (CMS) zur Durchführung eines neuen Pilotprojekts zur Kohlenstoffabscheidung ein. Die beiden Unternehmen haben sich im Jahr 2022 im Rahmen des Verbund X Accelerator Programms kennengelernt. Nach einer Forschungs- und Testphase im Jahr 2022 wird RHI Magnesita die Optiperm Kohlenstoffmembrantechnologie, welche Abgase von Hochtemperaturprozessen einfängt, von CMS in einer Pilotanlage implementieren. Diese Pilotanlage soll im 4. Quartal 2023 an einem österreichischen Standort von RHI Magnesita in Betrieb genommen werden. Das Pilotprojekt zielt darauf ab, die Effektivität der Technologie in einer realen industriellen Umgebung zu verifizieren und den Weg für weitere Phasen ...

