DJ National Grid verkauft weitere 20% an National Gas für 700 Mio Pfund

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der britische Betreiber von Stromübertragungsnetzen National Grid verkauft einen weiteren Anteil von 20 Prozent an der Gassparte National Gas an deren Mehrheitseigentümer. Der Gesamterlös beläuft sich auf rund 700 Millionen Pfund, wie National Grid mitteilte. Der Anteil sei an ein Konsortium langfristiger Infrastrukturinvestoren unter der Führung von Macquarie Asset Management verkauft worden, und zwar zu den gleichen finanziellen Bedingungen wie bei dem ursprünglichen, im Januar abgeschlossenen Verkauf eines Anteils von 60 Prozent.

Die Transaktion werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, sofern die behördlichen Auflagen erfüllt sind. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Rückzahlung von Schulden verwendet werden.

National Grid vereinbarte außerdem eine neue Option zum Verkauf des verbleibenden Anteils an National Gas. Das Konsortium kann zwischen Anfang Mai und Ende Juli 2024 das Recht ausüben, die letzten 20 Prozent ganz oder teilweise zu denselben Bedingungen wie bei der ursprünglichen Transaktion zu erwerben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2023 03:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.