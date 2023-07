München (ots) -- Eine gewaltige Nachricht für Daniela und Action im Kletterpark mit der ganzen Familie- Lucas stellt Daniela vor vollendete Tatsachen: Die geliebte rosa Couch muss weichen- Am 19. Juli eine neue Folge, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIWas für eine Nachricht! Daniela soll ihren neuen Song "So bin ich und so bleib ich" bei der großen Florian Silbereisen Show präsentieren. Wie die Katze sich auf diesen Auftritt vorbereitet und wieso es am Ende für Daniela, Lucas und Töchterchen Sophia im Kletterpark hoch hinaus geht, gibt es heute, am 19. Juli 2023 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen.Hola vom schönen Mallorca! Vor wenigen Tagen hat Daniela erfahren, dass sie schon bald bei der großen Florian Silbereisen Show auftreten soll. Eigentlich eine brillante Nachricht! Doch zu Danielas generellen Panik vor Auftritten kommt noch ein nicht unerhebliches Problem hinzu: Die Katze fühlt sich aktuell nicht 100-prozentig wohl in ihrer Haut. Kurzerhand sucht sie sich Hilfe bei einer Personal-Trainerin, denn der Auftritt rückt näher und das Bühnenoutfit muss schließlich passen!Gesagt getan: Daniela gibt Vollgas und arbeitet nicht nur mit ihrer Personal-Trainerin an ihrem Wohlbefinden, sondern nutzt auch gleich die Familienzeit für sportliche Aktivitäten. So macht sie sich gemeinsam mit Lucas und Töchterchen Sophia auf in einen Kletterpark. Kalorien verbrennen und dabei noch Spaß mit der Familie haben - klingt doch himmlisch. Himmlisch hoch ist aber auch der Parcours, den sich die drei ausgesucht haben. Ob jemand kneift und den "Walk of Shame" zurück hinunter klettern muss, bleibt abzuwarten.Neben den Vorbereitungen für den großen Auftritt und der Action im Kletterpark wartet noch ein altbekanntes Problem auf die Familie Katzenberger/Cordalis: Die Renovierung der Wohnung steht immer noch aus. Um endlich Fortschritte zu machen hat Lucas, ohne Absprache mit seiner Gattin, ein neues Sofa bestellt. Danis geliebte Paula Pink muss also weichen. Wie die Kultblondine diese Nachricht wohl auffassen wird?Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany."Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Alle Folgen der neuen Staffel sendet RTLZWEI komplett barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100909721