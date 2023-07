EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

q.beyond und Tchibo beschließen neue Digital-Partnerschaft und Vertragsverlängerungen



19.07.2023 / 10:00 CET/CEST

q.beyond und Tchibo beschließen neue Digital-Partnerschaft und Vertragsverlängerungen IT-Transformation: Modernisierung der System- und Applikations-Landschaft

Prozess-Effizienz im Handel: q.beyond überzeugt mit umfassender Retail-Expertise Köln, 19. Juli 2023 - Der Röstkaffee-Marktführer Tchibo setzt im Zuge der Transformation seiner IT-Landschaft weiter auf q.beyond. Nachdem der IT-Dienstleister 2021 bereits die Einführung der neuesten SAP-Generation S/4HANA gemeinsam mit Tchibo erfolgreich und just in time über die Bühne gebracht hat, haben beide Unternehmen jetzt eine neue Digital-Partnerschaft geschlossen. Ziele sind die weitere Transformation und Modernisierung der IT-Infrastruktur sowie der Prozess- und Applikations-Umgebung von Tchibo. Für den Betrieb der SAP-Lösungen und deren Weiterentwicklung wurden neue, mehrjährige Verträge geschlossen. "Wir freuen uns sehr, mit unserem langjährigen IT-Partner auch die weiteren Schritte in Richtung der Transformation unserer IT-Umgebung zu gehen.", so Christoph Kastaun, Director IT bei Tchibo. Hohe IT-Service-Qualität für europaweites Retail-Geschäft q.beyond stellt für Tchibo seit vielen Jahren zahlreiche IT-Systeme und Kern-Applikationen bereit, deren Betrieb und Weiterentwicklung ein hohes Maß an Service-Qualität, Applikations-Know-how und System-Stabilität voraussetzen. Eine Vielzahl der Systeme betreibt der IT-Dienstleister in der Private Cloud in seinen ISO-zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland. Zu den Applikationen, die Tchibo und q.beyond gemeinsam fortlaufend weiterentwickeln, zählen unter anderem die SAP-Anwendungen FI, HCM und Retail sowie Job Scheduling und Workload Automation mittels Automic Software. Die Lösungen ermöglichen dem Multichannel-Händer, der in acht Ländern rund 900 Filialen sowie nationale Online-Shops betreibt, ein reibungsfreies B2B- und B2C-Geschäft. "Unsere neue Digital-Partnerschaft mit Tchibo bestätigt unsere Cloud-Strategie und unseren gesteigerten Fokus auf das Applikations- und Consulting-Geschäft: Mit der Kombination aus passenden Private- und Public-Cloud-Services sowie den richtigen Applikationen bauen wir zusammen mit unseren Kunden die für ihre Bedürfnisse exakt passende IT-Landschaft auf. Und beraten Sie an jeder Stelle auf unserem gemeinsamen Weg dorthin", so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. Prozessorientierte Applikationsentwicklung für gesteigerte Agilität Tchibo und q.beyond entwickeln und betreiben die Geschäftsprozesse und Anwendungen des Händlers künftig anhand von DevOps-Methoden ganzheitlich weiter: Statt die unterschiedlichen Prozesse ausschließlich mit Blick auf die jeweiligen SAP-Module zu betrachten, erfolgt die Weiterentwicklung künftig über die gesamte Prozesskette hinweg. Hierfür bringt q.beyond ein tiefgreifendes Verständnis für die Prozesse ihrer Handelskunden mit und richtet sich organisatorisch danach aus. Ziele dieser prozessorientierten Application Management Services (AMS) sind die smarte und pragmatische Weiterentwicklung der von Tchibo genutzten SAP-Anwendungen sowie eine insgesamt agilere Prozesslandschaft.





Über Tchibo

Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo rund 900 Shops, über 24.200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2021 mit international rund 11.230 Mitarbeitenden 3,26 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa.

Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.



Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



19.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

