Nach guten Vorgaben aus Übersee startet der DAX sehr freundlich in den Handelstag. Allerdings setzen oberhalb von 16.200 Gewinnmitnahmen ein und drücken den Markt in Richtung Vortagesschlusskurs. On fire sind weiterhin die Immobilienwerte wie Vonovia. Darüber hinaus stehen Bayer, BMW, Covestro, Infineon und SAP im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...