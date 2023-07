Clarity AI und GIST Impact veranstalten erfolgreiches virtuelles Event zum Thema Investieren und Biodiversität

Die globale Technologieplattform für Nachhaltigkeit, Clarity AI, und der Anbieter von Impact-Daten und -Analysen, GIST Impact, luden kürzlich über 180 Fondsmanager und Vermögensverwalter und Vermögensinhaber zu einer hochinteressanten virtuellen Veranstaltung ein, um die entscheidende Rolle der Biodiversität in der Investmentlandschaft zu erörtern.

Die virtuelle Veranstaltung beleuchtete das große Engagement der Finanzinstitute, die Biodiversität in ihre Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die 140 Unterzeichner der Initiative "Finance for Biodiversity" verwalten zusammen ein Vermögen von 20 Billionen US-Dollar. Dies signalisiert eine bemerkenswerte bevorstehende Verschiebung innerhalb der Branche. Derzeit machen Investitionen, die sich auf die Biodiversität konzentrieren, nur 2,9 Milliarden US-Dollar aus, verglichen mit den über 40 Billionen US-Dollar, die mit dem breiteren ESG-Markt verbunden sind.

In einer Umfrage im Verlauf der Veranstaltung nannten mehr als zwei Drittel der Teilnehmer die "Einführung von Finanzprodukten, die sich mit der Biodiversität befassen" und die "Festlegung von Unternehmensstrategien und -zielen unter Verwendung des TNFD-Rahmens" als die wichtigsten Prioritäten im Bereich der Biodiversität, wobei jede Antwort 34 bzw. 33 der Stimmen erhielt.

Angel Agudo, Vorstandsmitglied und SVP of Product bei Clarity AI, äußerte sich erfreut über die Verteilung der 140 Unterzeichner auf die Länder der Initiative Finance for Biodiversity. Agudo hob Frankreich als führendes Land hervor, in dem diese Initiative in konkrete Regelungen umgesetzt wurde. Er betonte jedoch auch die positive globale Reaktion, darunter die Niederlande, das Vereinigte Königreich, die USA und andere Regionen. Agudo geht davon aus, dass die weltweite Beteiligung weiter zunehmen wird und sich noch mehr Menschen aus verschiedenen Ländern der Sache anschließen werden.

Herr Agudo dazu: "Ich glaube, dass die Wissenschaft für uns alle von großem Nutzen ist, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für unser Überleben. Das Gute ist, dass der Markt die Bedeutung der Biodiversität erkannt hat und sich sehr positiv entwickelt. Wir haben erkannt, dass sie Aufmerksamkeit verdient, und entwickeln Produkte, die sich mit der Herausforderung befassen, die richtigen Unternehmen zu identifizieren und politische Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Auswirkungen auf diese Dimension zu verbessern."

Pavan Sukhdev, CEO und Gründer von GIST Impact und ehemaliger Vorsitzender des WWF International, betonte die Bedeutung glaubwürdiger Daten über die Auswirkungen auf die Biodiversität und wie die Arbeit von GIST Impact und Clarity AI diesen Bedarf deckt. Gemeinsam ermöglichen sie den Zugang zu umfangreichen Daten über mehr als 13.000 Unternehmen. Diese Daten versetzen die Teilnehmer in die Lage, naturbezogene Auswirkungen und Abhängigkeiten innerhalb ihrer spezifischen Sektoren zu bewerten und zu vergleichen.

Herr Sukhdev lieferte ein Beispiel für diejenigen, die an der Entwicklung von Produkten zum Thema Biodiversität interessiert sind. Er schlug vor, dass das Verständnis des potenziell verschwindenden Anteils (Potentially Disappearing Fraction (PDF)) von Arten und dessen Veränderungen im Laufe der Zeit als wertvoller Anfangsindikator für die Erstellung eines Indexes oder die Entscheidung, was in einen börsengehandelten Fonds (ETF) aufgenommen werden soll, dienen kann.

Zur Datenverfügbarkeit und den Möglichkeiten der Schätzung sagte Sukhdev: "Auch wenn die Unternehmen nicht immer alle erforderlichen Informationen über ihre Emissionen, Abfälle und Verschmutzung offenlegen, können wir mit unserem Ansatz Schätzungen vornehmen und den potenziell verschwindenden Anteil (PDF) von Arten als Maß für die Auswirkungen auf die Biodiversität berechnen. Auf diese Weise können wir die Auswirkungen zum Beispiel zwischen ähnlichen Chemiefabriken in Frankreich und in ganz Europa vergleichen."

Zum Thema KI fügte Herr Agudo hinzu: "Die Sicherstellung der Datenqualität ist von entscheidender Bedeutung, und Technologie kann bei der systematischen Datenvalidierung helfen. Mithilfe von zuverlässigen Algorithmen und Modellen können Datenpunkte in Frage gestellt und in den Kontext von Zeit, Branchen-Benchmarks und anderen Indikatoren gestellt werden. Ausreißer können leicht identifiziert werden, und die Zusammenarbeit mit den Unternehmen kann dazu beitragen, deren Offenlegung und Datengenauigkeit zu verbessern. Für Nutzer, die Portfolios verwalten, die aus mehreren Unternehmen oder Fonds bestehen, erleichtert die Technologie die Datenaggregation von Daten auf Vermögensebene zu Daten auf Portfolioebene. Diese Automatisierung ermöglicht es den Nutzern, Portfolios effektiv zu verwalten und fundierte Entscheidungen über die Aufnahme oder den Ausschluss von Unternehmen auf der Grundlage ihrer Auswirkungen und Risikoprofile in Bezug auf die Biodiversität zu treffen."

Clarity AI erkennt die laufenden Bemühungen an und weiß, wie wichtig es ist, die Auswirkungen von Unternehmen auf die Biodiversität zu messen und offenzulegen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für die Bereitstellung von Instrumenten, Daten und Methoden ein, die es Anlegern ermöglichen, Biodiversitätsaspekte auf sinnvolle und wirkungsvolle Weise in ihre Portfolios, Zielsetzungen und Berichte einzubeziehen.

Über Clarity AI:

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Unternehmen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse zu vermitteln. Die Fähigkeiten von Clarity AI sind ein unverzichtbares Tool für eine durchgängige Nachhaltigkeitsanalyse in den Bereichen Investment, Unternehmensforschung, Benchmarking, E-Commerce für Verbraucher und aufsichtsrechtliche Berichterstattung. Mit Stand Juni 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI mehr als 70.000 Unternehmen, 420.000 Fonds, 201 Länder und 199 lokale Regierungen und ist damit umfassender als jeder andere Anbieter auf dem Markt. Clarity AI erfüllt seine Mission, gesellschaftliche Auswirkungen auf die Märkte zu bewirken, indem es seine Fähigkeiten direkt in die Arbeitsabläufe seiner Kunden einfließen lässt. Dies geschieht unter anderem durch die Integration bei Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv, einem Unternehmen der LSEG, BNP Manaos, CACEIS und Simcorp. Darüber hinaus erreichen die Nachhaltigkeitsinformationen von Clarity AI mehr als 150 Millionen Verbraucher bei mehr als 400.000 Händlern auf der Klarna-Plattform. Clarity AI verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das Kundennetzwerk verwaltet Vermögenswerte in zweistelliger Billionenhöhe und umfasst Unternehmen wie Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

Über GIST Impact

GIST Impact ist ein führender Anbieter von Impact-Daten und -Analysen, der seit mehr als 15 Jahren die Auswirkungen von Unternehmen misst und quantifiziert.

GIST Impact verfügt über ein historisch gewachsenes und fundiertes Fachwissen im Bereich der Ökonomie der Ökosysteme und der Biodiversität (TEEB) und bereichert damit das Wissen seiner Kunden über ihre Auswirkungen und Abhängigkeiten von der Natur.

Mit einem Team von über 100 Wissenschaftlern, Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Umweltökonomen kodifiziert GIST Impact diese Erfahrung in seinen marktführenden Impact-Plattformen und Datensätzen, die über 12.800 Unternehmen mit geografisch präzisen Zeitreihendaten abdecken.

GIST Impact arbeitet mit zukunftsweisenden Unternehmen aus allen Sektoren und mit Investoren zusammen, die ein Vermögen von über 8 Billionen US-Dollar verwalten.

GIST Impact arbeitet auch mit einigen der weltweit größten ESG-Datenanbieter, Unternehmensnetzwerken und Fintech-Plattformen zusammen, um die Messung der Auswirkungen auf den globalen Märkten zu ermöglichen.

www.gistimpact.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230719070425/de/

Contacts:

Clarity AI-Medienkontakt

Edelman Smithfield

clarityai@edelmansmithfield.com

GIST Impact-Medienkontakt

Alexandra Downs

alexandra@gistimpact.com