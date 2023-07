München - Die Spritpreise in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche kaum verändert. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,789 Euro und damit 0,6 Cent weniger als in der Vorwoche, wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte.



Diesel verbilligte sich unterdessen minimal um 0,1 Cent und kostete im Schnitt 1,628 Euro. In der Vorwoche war der Preis für Benzin noch gestiegen, der Dieselpreis sogar deutlich. Der Unterschied bei den Preisen für die Kraftstoffsorten verkleinerte sich durch die jüngste Entwicklung: Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt 16,1 Cent weniger als ein Liter E10.

