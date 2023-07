Unterföhring (ots) -19. Juli 2023. Schwiegermutters Liebling oder Bad Boy? Natürliche Erscheinung oder Beauty-Queen? Sportler:in oder Genießer:in? In der neuen ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt" haben Eltern die Partnerwahl für ihre Kinder in der Hand. Dazu treffen Eltern und Angehörige im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Heiratsmarkt auf die potenziellen Partner:innen für ihre suchenden Kinder. Die neue ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt" öffnet den Marktplatz der Liebe am Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr.Annemarie Carpendale moderiert den Heiratsmarkt auf der kroatischen Insel Hvar: "Wir haben einen richtigen Marktplatz mit vielen bunten Ständen, die von den Angehörigen mit Bildern, Gegenständen oder persönlichen Dingen gestaltet werden, so dass man da möglichst viel über die Singles erfährt. In den Gesprächen mit den anderen Angehörigen wird dann natürlich ALLES rausgeholt, um den eigenen Schatz ins beste Licht zu rücken." Und die Auswahl verläuft nicht ganz objektiv, verrät die Moderatorin schmunzelnd: "Es gab aber auch eine Mama, die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert." (Das komplette Interview mit Annemarie Carpendale gibt es hier (http://presse.prosieben.de/))Das ist "Der Heiratsmarkt"Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Besten für ihre Töchter und Söhne sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem Heiratsmarkt im sommerlichem Urlaubsflair Kroatiens preisen sie ihre:n Tochter oder Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die oder den Richtige:n für das eigene Kind zu finden. Mit der oder dem Auserwählten und ihren oder seinen beiden Familienmitgliedern ziehen sie dann für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näher zu kommen. Bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden ... Beweisen die Begleiter:innen ein glückliches Händchen bei der Partnerwahl? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Finden sie die Liebe des Lebens für ihren Nachwuchs? Produziert wird die Dating-Show von Cheerio Entertainment und FOX Alternative Entertainment.Internationale ProduktionspartnerschaftIn einem neuen Kooperationsmodell produziert und zeigt ProSieben als erster Sender weltweit die neue US-Dating-Show "Marriage Market" (Lizenztitel). Die Produktion entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Konzeptentwicklern und Lizenzgebern FOX Alternative Entertainment (FAE) und wird finanziert aus dem "International Unscripted Format Fund" des US-Studios, der eigens für solche Kooperationsproduktionen aufgelegt wurde."Der Heiratsmarkt", ab Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchner, Nadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166, - 1161email: stephanie.bruchner@seven.one, nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5561931