Hamburg (ots) -Europa, Freiheit, Wirtschaftspolitik, Künstliche Intelligenz, Klima- und Umweltfragen - die Themenvielfalt der Bewerbungen ist in diesem Jahr besonders beeindruckend. Insgesamt 150 Bücher gehen in den Wettbewerb um den NDR Sachbuchpreis. Zu den herausragenden Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr um die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung konkurrieren, zählen unter anderen Sabine Fischer, Joachim Gauck, Claudia Kemfert, Gertrude Lübbe-Wolff, Ronen Steinke. Aus den Einreichungen wird eine Nominierungskommission in den kommenden Wochen zehn Titel für die Longlist auswählen."Für das Gegenwartsverständnis und den Blick in die Zukunft wird eine Frage essenziell: Was ist Realität, was Fiktion oder willkürliche Behauptung? KI wird es uns nicht verlässlich sagen, eher im Gegenteil. Deshalb: Exzellent recherchierte, einladend erzählte Sachbücher sind wichtiger denn je. Wir sind gespannt, was dieser Jahrgang zu bieten hat", so Dr. Ulrich Kühn, Vorsitzender der NDR Sachbuchpreis Nominierungskommission.Das sind die Mitglieder der NominierungskommissionDr. Ulrich Kühn, Leiter der Abteilung Kunst und Kulturjournalismus, NDR Kultur [Vorsitz]Anke Knafla, ARD-JournalistinLena Bodewein, Wissenschaftsredakteurin, NDR InfoDr. Christoph Bungartz, Leiter der Abteilung Kulturevents und Musik, NDR KulturSiv Stippekohl, Leiterin der multimedialen Kulturredaktion, NDR Mecklenburg-VorpommernDr. Claudia Christophersen, Redakteurin, NDR KulturBenedikt Stubendorff, Kulturredakteur, NDR Schleswig-HolsteinOcke Bandixen, Redakteur, NDR KulturÜber den NDR SachbuchpreisDer NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autor*innenleistung gewürdigt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Wie bereits im Vorjahr bietet der Göttinger Literaturherbst den Rahmen für die Verleihung am 1. November 2023 in Göttingen. Ebenfalls wieder als Partner dabei ist das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius, das zum dritten Mal den LifeScienceXplained vergibt - einen Preis, der junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen, ehrt.Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/sachbuchpreis sowie unter sartorius.com/lifesciencexplained