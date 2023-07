Frankfurt am Main/Düsseldorf/München (ots) -PAYBACK wurde mit dem Preis "Digitaler Vorreiter 2023" ausgezeichnet. Das F.A.Z.-Institut und das IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) ehren damit Unternehmen, "die sich mit Digitalisierung neu erfinden, ihre Marke erfolgreich aufladen, sich Wettbewerbsvorteile schaffen und insbesondere Kundinnen und Kunden echte Mehrwerte bieten, die ohne konsequente Digitalisierung nicht möglich wären". Der Preis wurde im Rahmen des 16. Deutschen Marken-Summits vergeben. Das IMWF hatte im Vorfeld im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Markenwahrnehmung von 5.000 Unternehmen untersucht."Wir freuen uns sehr über den Titel 'digitaler Vorreiter', er ist eine besondere Auszeichnung für unser gesamtes PAYBACK Team weltweit. Wir haben in den vergangenen Jahren das Programm konsequent digitalisiert und für unsere 31 Millionen Kundinnen und Kunden mit der PAYBACK App sehr erfolgreich mobilisiert", so Jasmin Stemig, Director Digital Sales Platform & Innovations bei PAYBACK.Sie hat gemeinsam mit Bettina Sosna, Director Global Digital Product bei PAYBACK, den Award entgegengenommen. "Über 11 Mio. aktive App-Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland bestätigen, dass unsere App mit ihrem Bündel an Services eine sehr große Relevanz hat und echten Mehrwert bietet. Denn mit ihr kann man nicht nur beim Einkaufen Punkte sammeln, sondern auch Coupons aktivieren, Punkte einlösen und mobil bezahlen. Immer neue Funktionen sorgen dafür, dass PAYBACK sowohl für die Nutzer, als auch für alle unsere Partnerunternehmen ein 'digitaler Vorreiter' bleiben wird."Ein Bild zur Meldung gibt es hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/bilder-grafiken-zu-payback).Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Anwendung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5561979