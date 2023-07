Wenn KI-Modelle wiederholt mit KI-generierten Daten trainiert werden, verlieren sie an Qualität - bis zum totalen Realitätsverlust. Texanische Forscher:innen sprechen von einer "Modell-Autophagie-Störung". In Zeiten, in denen die Fortschritte von KI rasanter denn je zu sein scheinen, ist die Versuchung groß: Nichts scheint einfacher (oder auch logischer), als synthetische Daten zum Trainieren von KI-Modellen der nächsten Generation zu verwenden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...