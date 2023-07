Tesla und Volvo mit Quartalszahlen

Werbung







Trotz Auslieferungsrückgängen in manchen Sparten erreichte die Volvo Group insgesamt positive Zahlen. Heute Abend erwarten wir zudem die Quartalszahlen von Tesla.



Der schwedische Fahrzeughersteller Volvo präsentierte am heutigen morgen die Zahlen für das zweite Quartal. Die gute Performance der Volvo Group konnte weiterhin aufrecht gehalten werden. Der Nettoumsatz konnte einen Anstieg um 18% auf ca. 12.2 Milliarden Euro aufweisen. Auch das bereinigte Betriebsergebnis konnte um knapp 700 Millionen auf circa 1,8 Milliarden Euro verbessert werden. Vor allem die Truck und die Construction equipment Sparte konnten trotz geringerer Auslieferungen Rekordwerte erzielen. So nahm der Nettoumsatz in der Truck Sparte um 19% zu während der Auftragseingang um 10% zurückging. Die Sparte Construction equipment lieferte 24% weniger Fahrzeuge aus, konnte das bereinigte und das ausgewiesene Betriebsergebnis trotz dessen verbessern.



Tesla-Zahlen nach Handelsschluss



Auch der bekannte Hersteller für Elektroautos plant heute die Veröffentlichung der Quartalzahlen. Nach Unternehmensangaben ist die Veröffentlichung um 23:30 Uhr geplant. Vor kurzem kursierte ein Foto des ersten fertiggestellten Cyber-Trucks, welcher eigentlich bereits Ende 2021 in die Produktion gehen sollte, im Internet. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte erhalten Sie auch morgen auf unserer Website.















