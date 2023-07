CODE Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 337,60 Euro. Kaum auffällig ist gegenwärtig an der Börse der Kurs von Munich Re. Die Aktie liegt mit 0,24 Prozent im Plus, verglichen mit der Schlussnotierung vom Vortag. Sie verteuerte sich um 80 Cent. Trotz des kaum ins Gewicht fallenden Zugewinns steht das Wertpapier von Munich Re besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am DAX .

