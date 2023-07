DJ Euroraum-Inflation sinkt im Juni - Kerninflation steigt leicht

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone hat im Juni insgesamt zwar nachgelassen, allerdings erhöhte sich die Kerninflation leicht. Die jährliche Inflationsrate sank auf 5,5 (Vormonat: 6,1) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 30. Juni. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, erhöhte sich im Juni leicht. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) stieg auf 5,4 (5,3) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Juni in der Gesamtrate um 0,3 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,4 Prozent. Die Gesamtrate wurde damit bestätigt, für die Kernrate war vorläufig ein Anstieg um 0,3 Prozent gemeldet worden.

Die EZB rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Teuerung, findet aber das sich in den Stabsprojektionen abzeichnende Tempo der Disinflation zu langsam. Im Juni hatte die EZB ihre Zinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben und einen weiteren Schritt dieser Größe für Juli mehr oder weniger angekündigt.

