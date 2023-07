Köln (ots) -Am 22. Juli 2023 wird Otto Waalkes 75 Jahre alt. Eigentlich jung. Denn bis heute begeistert der in Emden geborene "Außerfriesische" mit seinem albernen, übermütigen, aber immer charmanten Humor. Erst im Juni eroberte sein 1993er Hit "Friesenjung" für mehrere Wochen die Spitze der deutschen Single-Charts und zwar als Cover der Rapper Ski Aggu und Joost.In den 1970ern fing im Westdeutschen Rundfunk alles an: Nach ersten Erfolgen auf den Hamburger Kleinkunstbühnen findet der Gitarre spielende und etwas schüchtern wirkende Kunstpädagogik-Student seinen Weg in die Fernsehstudios im weit entfernten Köln. "Die Otto Show" mit ihrem anarchischen Kalauergewitter, den Musik- und Werbe-Parodien, den kleinen, selbst gezeichneten Trickfilmchen, aber auch mit Ottos sehr besonderer, frech-frivoler Ausstrahlung, begeistert sofort Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in ganz Deutschland - im Westen wie im Osten. Für Otto war es der Beginn einer außergewöhnlichen humoristischen Karriere über Jahrzehnte. Am 22. Juli 2023 präsentieren das WDR Fernsehen sowie die ARD Mediathek daher noch einmal die erste und die zweite "Otto Show", und zwar ungekürzt und friesisch-derb.Otto Waalkes hat nicht nur etlichen Generationen den Alltag verschönt, er hat auch zahllose Humorschaffende beeinflusst oder sogar geprägt. Darunter nicht zuletzt Entertainer Guido Cantz, für den der "ostfriesische Götterbote" nichts anderes ist als der "größte Komiker Deutschlands". Mit seiner 45-minütigen Hommage an Otto Waalkes (Erstsendung 2017) eröffnet das WDR Fernsehen den Otto-Abend, an dem die Zuschauerinnen und Zuschauer viel Freude haben werden. Denn, wie Guido Cantz sagt: "Otto gibt uns ein Gemeinschaftsgefühl, wir können alle zusammen lachen und niemandem wird weh getan." Holladihiti!WDR Fernsehen, Samstag, 22. Juli 2023, ab 22:30 UhrIn der ARD Mediathek sind die Sendungen für 30 Tage abrufbar.Zum 75. Geburtstag von Otto WaalkesCantz feiert Otto Waalkes (Erstsendung 2017), 22:30 - 23:10 UhrWDR Classics - Otto Show 1 (Erstsendung 1973), 23:10 - 23:55 UhrWDR Classics - Otto Show 2 (Erstsendung 1974), 23:55 - 0:40 UhrFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5562050