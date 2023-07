Berlin, (ots) -Die Folgen des Klimawandels verschärfen bestehende Krisen und Notlagen weltweit. Mehr finanzielle Mittel sind für humanitäre Hilfe nötig, um die katastrophalen Folgen zu bewältigen und Vorsorge zu treffen. Aber anstatt aufzustocken, kürzt die Politik die Mittel. Spenderinnen und Spender waren 2022 großzügiger denn je.Das evangelische Hilfswerk hat im vergangenen Jahr ein Rekordspendenergebnis erzielt, um weltweit helfen zu können. Die Solidarität und Spendenbereitschaft für Betroffene des Ukrainekriegs waren ausschlaggebend für das positive Bilanz-Ergebnis, welches auf der Jahres-Pressekonferenz mit der Vorlage des Jahresberichts 2022 vorgestellt wird.Weitere Themen sind die Erdbeben in der Türkei sowie wichtige Vorsorgemaßnahmen in Konfliktländern, über welche Dagmar Pruin, Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, und Martin Keßler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, berichten.Wir laden Sie herzlich ein:Pressekonferenzam Donnerstag, 27. Juli 2023,10:00 Uhr,Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55,10117 Berlin, Raum 1-2Auf dem Podium:Dr. Dagmar Pruin,Präsidentin der Diakonie KatastrophenhilfeMartin Keßler,Direktor der Diakonie KatastrophenhilfeWir bitten um Anmeldung unter presse@diakonie-katastrophenhilfe.deDagmar Pruin und Martin Keßler stehen vor und nach der Pressekonferenz für Interviews zur Verfügung.Anfragen bitte via Mail an presse@diakonie-katastrophenhilfe.de, oder an Tommy Ramm - Pressesprecher der Diakonie Katastrophenhilfe: tommy.ramm@diakonie-katastrophenhilfe.deTel.: 030 65211 1225, 0162-2553859Pressekontakt:Tommy Ramm - Pressesprecher,Tel.: 030 65211 1225, mobil.: 0162 2553859,E-Mail: tommy.ramm@diakonie-katastrophenhilfe.deOriginal-Content von: Diakonie Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6693/5562045