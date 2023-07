Düsseldorf (ots) -Rund 700 Gäste erleben das spektakuläre Feuerwerk der Düsseldorfer Rheinkirmes am Freitag dieser Woche auf der "MS RheinGalaxie", dem Flaggschiff der "Köln-Düsseldorfer". Eingeladen haben Unternehmer Josef Klüh und seine Geschäftsführung. Geschäftsfreunde, Mitarbeitende aus aller Welt und Ehrengäste erleben einen Dinner Cruise mit Livemusik, DJ und Tanz auf dem Hauptdeck. Für Klüh ist der Rhein Cruise seit Jahren Tradition.Unternehmensinhaber Josef Klüh sowie die Holding-Geschäftsführer Frank Theobald (Sprecher) und Christian Frank nehmen Cruise und Besuch aus den internationalen Klüh-Unternehmen zum Anlass für einen Austausch mit den ausländischen Geschäftsführer*innen. Unter anderem kommen Klüh-Mitarbeitende aus Amsterdam, Dubai, Warschau, Kattowitz, Lodz, Breslau und Istanbul.Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung: "Das zweitgrößte Volksfest Deutschlands und das prachtvolle Feuerwerk sind für uns auch in diesem Jahr der perfekte Ort, um unseren Kunden und Mitarbeitenden für die Zusammenarbeit und das Vertrauen zu danken und sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Düsseldorf ist die Heimatstadt unseres Unternehmens und der Abend des Kirmes-Feuerwerks ist für uns und unsere Gäste ein großes Highlight im Jahr."Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5562044