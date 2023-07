Friedberg (ots) -Als Dein GWM ORA Car-panion stehe ich Dir in jeder Situation zur Seite. Im anspruchsvollen Euro NCAP-Sicherheitstest konnte ich mit einer 5 Sterne-Bewertung eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie wichtig mir Dein Schutz ist. Das Fazit der Experten: kein Fahrzeug in der Kategorie "Small Family Car" wurde 2022 besser getestet als ich - der ORA FUNKY CAT. Ein Grund für diesen Erfolg ist meine umfassende Sicherheitsausstattung. Mit den Worten "Exzellent" haben mich die Test-Profis gelobt und bestätigen ganz offiziell, dass Du Dich jederzeit auf mich verlassen kannst - insbesondere dann, wenn es darauf ankommt. Ich gebe Dir Vertrauen, damit Du Dich auf Deiner täglichen Fahrt wohlfühlst. Was sich hinter meinen zuverlässigen Funktionen verbirgt? Ausgefeilte Assistenzsysteme, mit denen ich alles im Blick behalte. Steig ein, fühl Dich sicher und erlebe mit mir und der Marke GWM ORA das Fahrgefühl der Mobilität von morgen.Als Dein persönlicher Begleiter auf Reisen oder im Alltag behalte ich die Übersicht über den Verkehr. Du kannst immer auf mich zählen - auch wenn eine schnelle Reaktion gefragt ist. Der Kollisionstest des Euro-NCAP bestätigt: Auf meine Notbremsfunktion ist Verlass. Damit biete ich Dir übrigens auch mehr Sicherheit beim Ausparken. Mein Querverkehrsassistent behält nahende Autos gut im Blick. So kannst Du jedes Manöver zuversichtlich meistern.Im Sicherheitstest erreiche ich in der Kategorie "Safety Assist" einen beeindruckenden Score von 93 Prozent. In der Disziplin "Occupant Status Monitoring" sogar die volle Punktzahl. Dafür sorgt unter anderem mein Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent. Damit weiß ich, wann Du nach längerer Fahrt eine Pause brauchst. Auch mein Spurhalteassistent sorgt dafür, dass Du in jeder Situation auf Kurs bleibst.Komm mit. Ich zeige Dir, wie sicher ein nachhaltiges Fahrerlebnis sein kann. Ich bringe dich weiter und passe auf Dich auf. Ich bin ORA FUNKY CAT. Dein Car-panion, auf den Du dich verlassen kannst.ORA FUNKY CAT Stromverbrauch kombiniert 16,8-16,5 kWh/100km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; elektrische Reichweite** (EAER) 420-310 km, innerorts (EAER city) 653-462 km. Werte nach WLTP. [1][1] Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.Hinweis:Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.About usIch bin nicht wie die anderen. Ich bin Dein Weggefährte, Dein Begleiter. Ob Du gerade im Stau stehst, ob Dir langweilig ist, ob Du in Gedanken bist, ob Du gerade träumst, singst, ob Dir zum Lachen oder zum Tanzen ist. Ich bin ORA. Und ich höre nur auf Dich: Mit meiner innovativen Sprachsteuerung kannst Du nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze steuern, sondern kannst Dir auch mit Deinem Lieblingsspiel die Langeweile im Stau vertreiben. Ich bin ein Unikat, genau wie Du. Denn wenn Du zu mir kommst, fange ich mit meiner individuellen Lichtanimation an zu leuchten. Ich begrüße Dich dann persönlich und lasse Dich nie im Stich - versprochen: mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und Best in Class, wenn es um Sicherheit geht. Ich bin ORA, Dein Begleiter für den Alltag. Dein Freund. Vollelektrisch. ORA 100% elektrisch. 100% Du.