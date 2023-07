Baden-Baden (ots) -SWR/arte-Dokumentation "Gegen den Strom" in der Dokumentarfilmstaffel /am Mittwoch, 26. Juli 2023 um 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekIm Sommerprogramm des Ersten bündelt die Dokumentarfilmstaffel wieder spannende Filme mit aktuellen Themen und bewegenden Geschichten. Die SWR/arte-Produktion "Gegen den Strom - Sara Mardinis Einsatz für die Menschlichkeit" von Charly W. Feldman macht den Auftakt, zu sehen am Mittwoch, 26. Juli 2023, 22:50 Uhr (90 Minuten) im Ersten und nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek. (Erstausstrahlung bei arte war am 21. Juni 2023). "Gegen den Strom" wurde von Docdays Productions Berlin im Auftrag von SWR und arte produziert.Sara und Yusra: Über eine Rettungsaktion in die SchlagzeilenSara Mardini und ihre jüngere Schwester Yusra sind talentierte Schwimmerinnen, aber der Krieg in Syrien zerschlägt ihren Olympiade-Traum. 2015 fliehen die Schwestern deshalb aus Syrien. Als unterwegs auf dem Mittelmeer der Motor ihres Schlauchboots versagt, bringen sie das Boot mit 18 Passagieren schwimmend ans Ufer. Die erfolgreiche Rettungsaktion macht auf der ganzen Welt Schlagzeilen, die Schwestern sind plötzlich berühmt.Olympiade oder AnklageDanach trennen sich die Wege der Schwestern: Yusra schwimmt bei den Olympischen Spielen, während sich Sara auf Lesbos ehrenamtlich engagiert. 2018 wird sie dort wegen Menschenhandels angeklagt - ihr drohen 25 Jahre Gefängnis, weil sie vor Lesbos als Rettungsschwimmerin Geflüchteten das Leben rettete. Nach vier Monaten in einem Hochsicherheitsgefängnis in Griechenland wird sie auf Kaution freigelassen und wartet seitdem auf ihre Verhandlung. Über vier Jahre hat die Filmemacherin Charly W. Feldman Saras Kampf um Gerechtigkeit und ihr Ringen um einen Platz in der Gesellschaft begleitet.Weitere Informationen unter:http://swr.li/gegen-den-strom-sara-mardinis-einsatz-fuer-die-menschlichkeitFotos zum kostenlosen Herunterladen unter ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/). Akkreditierte Journalisten können den Film nach Fertigstellung anschauen unter presseportal.swr.de.Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Daniela Kress, 07221 929 23800, daniela.kress@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5562058