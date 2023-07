NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Handelsaktivität dürfte um knapp ein Fünftel zurückgegangen sein im Vergleich zum ersten Quartal, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückenwind verliehen aber die steigenden Zinsen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 14:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

