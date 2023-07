Bereits den fünften Handelstag in Folge notiert die Aktie der Deutschen Bank nun schon im Plus. Nach einem positiven Analystenrating der DZ Bank ist es vor allem der Start der US-Berichtssaison, der für Rückenwind sorgt. Neben starken Zahlen bei JPMorgen und Morgan Stanley stachen am Dienstag besonders die Ergebnisse von Charles Schwab hervor.Der US-Konkurrent Charles Schwab lieferte am Dienstag mit seinen Q2-Zahlen ab. Das Unternehmen verzeichnete im Quartal eine Million neue Brokerage-Konten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...