Andechs - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht davon aus, dass die AfD vollständig unter der Kontrolle von Anhängern des thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke steht. Die AfD sei auch in Bayern ein "ganz treuer Höcke-Club", sagte der CSU-Chef am Mittwoch zum Auftakt der Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Andechs.



"Diese Höcke-Sekte, die die AfD mittlerweile führt und kontrolliert, hat tatsächlich ein fundamental anderes Weltbild." Sie habe andere Ansichten zum Beispiel mit Blick auf Menschenrechte und das gesellschaftliche Zusammenleben. "Die Wahrheit ist: Franz Josef Strauß hätte wahrscheinlich die AfD als fünfte Kolonne Moskaus bezeichnet", so Söder. Er fordere deshalb nicht nur eine "klare Abgrenzung", sondern auch eine "Bekämpfung" der AfD.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken