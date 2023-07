Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender von Knorr-Bremse, und Frank Weber, Finanzvorstand, gaben ein Strategie-Update, in dem sie die Ziele für 2026 und die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele darlegten. Das Unternehmen strebt einen Umsatz von 8 bis 9 Mrd. EUR, eine operative EBIT-Marge von mindestens 14 % und eine Cash Conversion Rate von 80 bis 90 % an, was in etwa den Schätzungen von AlsterResearch entspricht. Knorr-Bremse plant Portfoliobereinigungen durch Akquisitionen und Desinvestitionen. Verschiedene operative Maßnahmen wurden eingeleitet, darunter Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen. Die Analyse und die Ziele scheinen vernünftig, aber es bleibt abzuwarten, inwieweit die Umsetzung und der notwendige Kulturwandel erreicht werden können. AlsterResearch bekräftigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG





