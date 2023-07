DJ MARKT USA/Leichte Gewinne auf hohem Niveau erwartet

Leicht im Plus könnte die Wall Street am Mittwoch starten und damit auf dem höchsten Eröffnungsstand seit 15 Monaten. Teilnehmer hoffen, dass gute Unternehmensergebnisse zur Fortsetzung der Rally beitragen können. Die Ergebnisse aus dem Bankensektor, die den Auftakt zur Berichtssaison für das zweite Quartal machten, kamen bei den Anlegern im Allgemeinen gut an. Am Mittwoch stehen mit Goldman Sachs und U.S. Bancorp weitere Finanzwerte auf dem Programm. Nach der Schlussglocke folgen mit Tesla und Netflix zwei Marktlieblinge mit Zahlen.

Die Kauflaune wird auch durch die Hoffnung befördert, dass die Zentralbanken aufgrund der sich abkühlenden Inflation bald aufhören könnten, die Kreditkosten zu erhöhen und dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Wirtschaft noch nicht stark geschadet haben. In dieser Hinsicht gab es gute Nachrichten aus Großbritannien, wo die Verbraucherpreise so langsam wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr gestiegen sind.

"Die Märkte konnten sich mit den jüngsten Unternehmens- und Wirtschaftsnachrichten trösten, da es hoffnungsvolle Anzeichen dafür gab, dass die galoppierende Inflation nachlässt", sagt Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor: "In den USA ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche so gut wie beschlossene Sache, wobei neuere Indikatoren darauf hindeuten, dass die Erhöhung das Ende ihrer aggressiven geldpolitischen Straffungsoffensive markieren könnte", so Hunter weiter.

Bei den Einzelwerten geben Aurora Innovation vorbörslich um 9,9 Prozent nach. Das Technologieunternehmen mit Schwerpunkt selbstfahrende Fahrzeuge hatte die Platzierung von Aktien im Volumen von bis zu 800 Millionen Dollar angekündigt.

Startek schießen um 14,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen, das technologiegestützte Lösungen für das Management von Kundenerfahrungen anbietet, hat ein Übernahmeangebot erhalten.

July 19, 2023

