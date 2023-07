Krefeld (ots) -Die Marmalade GmbH und die Makaira GmbH sind ab sofort Teil der Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE. Marmalade ist eine E-Commerce-Agentur und Makaira ist Entwickler und Anbieter einer E-Commerce-Marketing-Suite für den Online-Handel. Joscha Krug, Inhaber der beiden Unternehmen, möchte mit diesem strategischen Schritt neue Wachstumspotenziale erschließen und gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Unternehmensgruppe Synergien heben, damit Online-Händlern ganzheitliche Software-Lösungen zur Verfügung stehen, mit denen sie die Herausforderungen von heute und morgen lösen können.Ein umfassendes Ökosystem für den Online-Handel etablieren - mit diesem Ziel ist die ECOMMERCE ONE im Jahr 2021 angetreten. Seither expandiert sie kontinuierlich.Mit Makaira gewinnt die ECOMMERCE ONE eine E-Commerce-Marketing-Suite dazu, die von namhaften Online-Shops wie Sport Conrad, Rotkäppchen-Mumm, Zweirad Stadler u.v.m. eingesetzt wird. Marmalade ist eine der führenden Agenturen im E-Commerce und setzt bisher auf Systeme wie Shopify, OXID und Shopware. Durch diese neuen strategischen Übernahmen gewinnt das Ökosystem weiter an Reichweite und noch mehr Möglichkeiten, um Online-Händlern ganzheitliche Lösungen für ihr Business anzubieten.Joscha Krug, Gründer der Marmalade GmbH und der Makaira GmbH, sagt: "Wir sind sicher, unsere Innovationskraft und unser Wachstumspotenzial im Verbund der ECOMMERCE ONE zu maximieren. So können wir unseren Kunden neue Features anbieten und unsere Präsenz im Markt ausbauen."Daliah Salzmann, Co-Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE, erklärt: "Online-Händler müssen mit der Zeit gehen, um die steigenden Markt- und Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir unterstützen sie dabei, indem wir das Wissen unterschiedlicher Software-Anbieter und Beratungsunternehmen aus dem E-Commerce-Markt für sie bündeln und ganzheitliche Lösungen bereitstellen. Mit der neusten Akquisition von Marmalade und Makaira gewinnen wir sowohl Entwicklungs- und Beratungskompetenz als auch etablierte und gefragte Technologien."Arik Reiter, Co-Geschäftsführer und CTO der ECOMMERCE ONE, ergänzt: "Mit der Headless-Infrastruktur von Makaira eröffnen sich für Shops und Shopsysteme ganz neue Handlungsspielräume, um agiler und erfolgreicher zu werden."Unterstützung bei der Realisierung der Buy- and Build-Strategie sowie Kapital für weitere Investitionen erhalten die Unternehmen von Oakley Capital. Bei den Transaktionen setzte die ECOMMERCE ONE auf ein Team der internationalen Wirtschaftskanzlei Fieldfisher rund um die Corporate-Partner Jan Hartmann und Leif Herzog.Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: ECOMMERCE ONE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166561/5562188