Die vorläufigen Zahlen der Wacker Chemie für das 2. Quartal waren enttäuschend: Umsatz und EBITDA lagen unter den Konsenserwartungen und waren im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufig. Besonders betroffen waren die Segmente Silikone und Polymere, während Polysilizium und Biosolutions relativ besser abschnitten. Das Unternehmen hat auch eine Umsatz- und Gewinnwarnung für 2023 herausgegeben und begründet dies mit dem anhaltenden Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, niedrigeren Preisen und wenig Hoffnung auf eine Erholung im zweiten Halbjahr. Damit reiht sich Wacker Chemie in den Chor der Gewinnwarnungen aus dem Chemiesektor ein, und die neue Prognose deutet auf einen Umsatzrückgang im GJ23 hin, der stärker ausfällt als bei vielen Wettbewerbern erwartet. Gleichzeitig hat sich der Aktienkurs besser entwickelt als der der Wettbewerber, was die relative Bewertung belastet. Die Analysten von AlsterResearch senken ihre Schätzungen, was zu einem neuen Kursziel von EUR 138,00 (alt: EUR 165,00) führt, und empfehlen nun HALTEN (alt: KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken