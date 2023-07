DJ Immowelt: Wohneigentum in Großstädten bis zu 64% teurer als vor 5 Jahren

BERLIN (Dow Jones)--Die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen sind in den vergangenen fünf Jahren in deutschen Großstädten um bis zu 64 Prozent gestiegen. Allerdings sind die Preise in den vergangenen 12 Monaten in 72 von 76 Großstädten gesunken. In der Spitze lag der Rückgang bei 13,6 Prozent, wie eine Auswertung der Angebotspreise in 76 ausgewählten deutschen Großstädten von dem Onlineportal Immowelt ergab. Trotz des Preisrückgangs im vergangenen Jahr hat sich seit 2018 in 57 von 76 untersuchten Großstädten Wohneigentum um mindestens 30 Prozent verteuert - die Inflationsrate lag im selben Zeitraum bei knapp 19 Prozent.

Spitzenreiter waren in der Fünf-Jahres-Zeitspanne Gütersloh mit 63,9 Prozent, Lübeck mit 59,4 Prozent und Gelsenkirchen mit 58,7 Prozent. Auch die hochpreisigen Metropolen haben sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verteuert. In der teuersten Großstadt München lag die Preissteigerung bei 21,3 Prozent, in der nun zweitteuersten Stadt Hamburg bei 38,7 Prozent und in Berlin bei 42,0 Prozent. Im vergangen Jahr sank der Angebotspreis in München um 8,2 Prozent während er in Berlin um 3,1 Prozent stieg. In Frankfurt stiegen die Angebotspreise in den vergangenen fünf Jahren um vergleichsweise moderate 16,3 Prozent und damit langsamer als die Inflation.

Starke Anstiege hat es demnach seit 2018 auch in günstigen Städten wie Leipzig gegeben. In der ostdeutschen Stadt gab es ein Plus von 49,5 Prozent und in Dortmund einen Anstieg von 55,1 Prozent.

"Die hohe Nachfrage angesichts der niedrigen Zinsen sowie das knappe Angebot haben dafür gesorgt, dass sich Eigentumswohnungen in den vergangenen fünf Jahren in den meisten Großstädten erheblich verteuert haben", sagte Immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "Durch den Zinsanstieg ist es im vergangenen Jahr zwar zu einer sinkenden Nachfrage und folglich zu spürbaren Preisrückgängen bei Kaufimmobilien gekommen. Die deutlichen Preisanstiege der Vorjahre werden durch die jüngsten Rückgänge jedoch bei weitem nicht ausgeglichen."

