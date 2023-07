Mladá Boleslav (ots) -› Oliver Solberg/Elliott Edmondson, die Youngster im Team Toksport WRT, messen sich beim achten WM-Lauf mit den WRC2-Champions 2021 Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen› Die zweifachen WRC2-Laufsieger Gus Greensmith/Jonas Andersson sind im Škoda Fabia RS Rally2 von Toksport WRT diesmal nur für Punkte in der WRC2-Teamwertung nominiert› Fast zwei Drittel des 24 Fahrzeuge umfassenden WRC2-Felds bei der Rallye Estland setzen auf Rallye-Versionen des Škoda FabiaAufstrebender Youngster gegen früheren WRC2-Champion: Das Duell um den Sieg in der WRC2-Kategorie zwischen dem 21-jährigen Schweden Oliver Solberg und dem Norweger Andreas Mikkelsen, WRC2-Titelgewinner 2021, verleiht der Rallye Estland (20. bis 23. Juli) besondere Würze. Beide haben in dieser Saison bereits einen Laufsieg erzielt und brennen auf den nächsten Erfolg. Im 24 Fahrzeuge starken WRC2-Starterfeld kommen auch die Škoda Piloten Sami Pajari aus Finnland, Marco Bulacia aus Bolivien und Mikolaj Marczyk aus Polen für Spitzenplätze in Frage.Mit der am Wochenende startenden Rallye Estland geht die FIA Rallye-Weltmeisterschaft in ihre zweite Saisonhälfte. Bei fünf der bisher sieben Saisonläufe stand am Ende der Fahrer eines Škoda Fabia ganz oben auf dem Siegerpodest. Zwei Erfolge gingen allein auf das Konto von Gus Greensmith/Jonas Andersson (GBR/SWE). Oliver Solberg/Elliott Edmondson (SWE/GBR) und Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (NOR/NOR) - beide ebenfalls von Toksport WRT eingesetzt - kamen genau wie Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (POL/POL) im ORLEN Rally Team auf je einen WRC2-Erfolg. Kajetanowicz und der WRC2-Gesamtführende Yohan Rossel verzichten auf den Start in Estland. Greensmith hat sich beim baltischen WM-Lauf nicht für die Fahrerwertung eingeschrieben, für die nur maximal sieben Rallyes zählen. Dafür versucht der Brite WM-Punkte für sein Team zu sammeln.Als Topfavoriten auf den Sieg in der WRC2-Kategorie gelten damit eindeutig die Škoda Piloten Oliver Solberg und Andreas Mikkelsen. "Nach meinem Last-Minute-Erfolg bei der Rallye Italien-Sardinien im Juni möchte ich natürlich gerne wieder gewinnen. In Estland stand ich immerhin schon zwei Mal ganz oben in der WRC2 und ich mag die schnellen Schotterprüfungen", erklärt Mikkelsen. Nach seiner eindrucksvollen Vorstellung bei der Safari Rallye Kenia gibt sich auch Solberg zuversichtlich: "Genau wie Andreas liebe ich die ebenen und schnellen Schotterstrecken in Estland. Ich freue mich riesig auf einen schönen Wettkampf mit ihm und anderen starken Gegnern in der WRC2." Dabei hat Solberg besonders seinen finnischen Toksport WRT-Teamkollegen Sami Pajari, den Bolivianer Marco Bulacia sowie den Polen Mikolaj Marczyk aus dem ORLEN Rally Team im Blick.In dem für Fahrer ab 50 Jahren ausgeschriebenen WRC Masters Cup gehen drei der sechs Bestplatzierten der Gesamtwertung an den Start - alle am Steuer eines Škoda Fabia RS Rally2. Der Tabellenzweite Alexander Villanueva aus Spanien muss sich mit dem deutschen Ex-Europameister und mehrfachen Landesmeister Armin Kremer sowie dem Vorjahres-Champion Mauro Miele aus Italien auseinandersetzen. Kremer, der kürzlich die WRC Masters Cup-Klasse bei der Safari Rallye Kenia gewann, lässt sich die Streckennotizen erneut von seiner Tochter Ella vorlesen.Die Rallye Estland führt überwiegend über ebene, schnelle Schotterstraßen. Die 21 Wertungsprüfungen summieren sich zu 300,42 gezeiteten Kilometern. Den Auftakt bildet die kurze Showprüfung in den Straßen der Gastgeberstadt Tartu am Donnerstagabend (20. Juli). Die abschließende Siegerehrung findet am Sonntag, 23. Juli, gegen 16.30 Uhr Ortszeit statt.Wussten Sie, dass ...... die Rallye Estonia erst vor drei Jahren erstmals zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft zählte?... die Historie dieses Laufs aber bis in die 1960er-Jahre zurückgeht? Die Veranstaltung, aus der letztlich die WM-Rallye hervorging, wird allerdings erst seit 2010 ausgetragen.... Rallye fahren in Estland zu den beliebtesten Sportarten gehört und die Rallye Estland die größte Motorsportveranstaltung des Baltikum ist?Gesamtwertung WRC2/Fahrer (vor der Rallye Estland)1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 77 Punkte (aus 4 Starts)2. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 64 Punkte (aus 4 Starts)3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 62 Punkte (aus 3 Starts)...6. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 42 Punkte (aus 2 Starts)Gesamtwertung WRC2/Teams (vor der Rallye Estland)1. M-Sport Ford World Rally Team, 91 Punkte2. Toksport WRT (Škoda), 80 Punkte3. Hyundai Motorsport N, 73 PunkteDie FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2023Rallye Monte Carlo 19. - 22. JanuarRallye Schweden 9. - 12. FebruarRallye Mexiko 16. - 19. MärzRallye Kroatien 20. - 23. AprilRallye Portugal 11. - 14. MaiRallye Italien-Sardinien 1. - 4. JuniSafari Rallye Kenia 22. - 25. JuniRallye Estland 20. - 23. JuliRallye Finnland 3. - 6. AugustAkropolis Rallye Griechenland 7. - 10. SeptemberRallye Chile 28. September - 1. OktoberRallye Zentraleuropa 26. - 29. OktoberRallye Japan 16. - 19. NovemberPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5562234