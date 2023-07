Seit einigen Handelswochen pendeln die Anteilscheine des britischen Energieriesen Shell seitwärts. Angesichts der eher schwachen Entwicklung der Öl- und Gaspreise in diesem Zeitraum ist dies eine relativ gute Entwicklung. Geht es nach einigen Analysten, so bietet sich das aktuelle Kursniveau nun an, bei der Dividendenperle einzusteigen.So hat etwa die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Shell-Papiere von 2.800 auf 2.850 Britische Pence (umgerechnet 33,14 Euro) erhöht. Dies liegt 21 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...