58 Prozent der Deutschen haben derzeit Sorge, ein Freibad zu besuchen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der ZEIT, das in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT veröffentlicht wurde. Demnach stimmen 58 Prozent der Deutschen der Aussage zu: "Ich habe aufgrund der aktuellen Meldungen über Schlägereien in Freibädern Sorge, eines zu besuchen". Gut ein Drittel (34 Prozent) ist gegenteiliger Meinung, der Rest (8 Prozent) ist unentschieden. Die Umfrage von Civey wurde am 17.7. und 18.7.2023 online durchgeführt, die Stichprobengröße beträgt 2500 Teilnehmer.



