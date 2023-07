DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.35 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.589,25 +0,0% +16,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.991,75 +0,1% +42,0% Euro-Stoxx-50 4.378,65 +0,2% +15,4% Stoxx-50 3.956,04 +0,3% +8,3% DAX 16.141,93 +0,1% +15,9% FTSE 7.568,10 +1,5% +0,0% CAC 7.347,51 +0,4% +13,5% Nikkei-225 32.896,03 +1,2% +26,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,43 +0,42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,03 75,75 +0,4% +0,28 -4,2% Brent/ICE 79,88 79,63 +0,3% +0,25 -4,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,74 27,07 -4,9% -1,33 -65,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.976,47 1.978,95 -0,1% -2,48 +8,4% Silber (Spot) 25,05 25,13 -0,3% -0,08 +4,5% Platin (Spot) 986,50 986,70 -0,0% -0,20 -7,6% Kupfer-Future 3,78 3,82 -1,1% -0,04 -0,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht im Plus könnte die Wall Street am Mittwoch starten und damit auf dem höchsten Eröffnungsstand seit 15 Monaten. Teilnehmer hoffen, dass gute Unternehmensergebnisse zur Fortsetzung der Rally beitragen können. Die Ergebnisse aus dem Bankensektor, die den Auftakt zur Berichtssaison für das zweite Quartal machten, kamen bei den Anlegern im Allgemeinen gut an. Am Mittwoch stehen mit Goldman Sachs und U.S. Bancorp weitere Finanzwerte auf dem Programm. Die Kauflaune wird auch durch die Hoffnung befördert, dass die Zentralbanken aufgrund der sich abkühlenden Inflation bald aufhören könnten, die Kreditkosten zu erhöhen und dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Wirtschaft noch nicht stark geschadet haben.

Bei den Einzelwerten geben Aurora Innovation vorbörslich um 9,9 Prozent nach. Das Technologieunternehmen mit Schwerpunkt selbstfahrende Fahrzeuge hatte die Platzierung von Aktien im Volumen von bis zu 800 Millionen Dollar angekündigt. Startek schießen um 14,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen, das technologiegestützte Lösungen für das Management von Kundenerfahrungen anbietet, hat ein Übernahmeangebot erhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: -9,3% gg Vm zuvor: +21,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Für gute Laune sorgt wieder einmal ein Rückgang von Inflationsraten, diesmal in Großbritannien. Auch die finalen Verbraucherpreise aus der Eurozone bestätigten die nachlassende Dynamik mit 5,5 Prozent im Juni nach zuvor 6,1 Prozent Preisanstieg. Den größten Gewinner stellt die Börse in London, dort legt der FTSE-100 um 1,5 Prozent zu. Die Entspannung bei Inflations- und Zinserwartungen treibt Europas Immobilienwerte nach oben. Vonovia springen sogar um 7,2 Prozent, LEG Immobilien und Aroundtown um bis zu 5,5 Prozent. Hauptgewinner sind Hypoport mit über 13 Prozent Plus. Das Unternehmen hat sich überraschend positiv über die Aussichten geäußert. Aus dem deutschen Chemiesektor gab es bereits mit BASF und Lanxess einige Gewinnwarnungen, am Vorabend senkte nun auch Wacker Chemie den Ausblick. Aktionäre hatten damit gerechnet und lassen die Aktien 0,7 Prozent steigen. Um über 15 Prozent brechen allerdings Stratec nach einer Prognosesenkung ein. Gute Acea-Zulassungszahlen für Autos können die Aktien nicht groß bewegen. Volvo geben um 1,1 Prozent ab, obwohl auch der schwedische LKW-Hersteller seinen Ausblick erhöht hat. Daimler Truck fallen sogar 2,1 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem nun alle positiven Erwartungen eingepreist sein dürften. Bei Düngemittelhersteller Yara in Norwegen geht es 4 Prozent tiefer nach Zahlen. Als enttäuschend stuft Jefferies die Gewinnentwicklung ein. Nach schwachen Kupferproduktionszahlen fallen Antofagasta um 2,4 Prozent. Zudem hat der Minenbetreiber die Prognose für die Kupferproduktion nach unten geschraubt. Rio Tinto reagieren mit Abschlägen von 0,7 Prozent auf den Zwischenbericht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1223 -0,0% 1,1216 1,1234 +4,9% EUR/JPY 156,94 +0,7% 156,36 155,94 +11,8% EUR/CHF 0,9632 +0,0% 0,9621 0,9634 -2,7% EUR/GBP 0,8679 +0,8% 0,8666 0,8590 -1,9% USD/JPY 139,82 +0,7% 139,40 138,81 +6,6% GBP/USD 1,2932 -0,8% 1,2942 1,3078 +6,9% USD/CNH (Offshore) 7,2274 +0,5% 7,2206 7,1864 +4,3% Bitcoin BTC/USD 29.992,37 +0,6% 30.086,94 29.875,69 +80,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Zu beobachten war eine im Handelsverlauf aufgehellte Stimmung. Unter anderem drehte Seoul nach zwischenzeitlichen Einbußen noch knapp ins Plus und in Hongkong verringerte sich das Minus auf nur noch 0,4 Prozent (Späthandel). An beiden Plätzen wie auch in Schanghai verdauten die Marktteilnehmer noch die Enttäuschung über das unter Erwarten ausgefallene chinesische BIP-Wachstum im zweiten Quartal vom Wochenbeginn. Außerdem verwiesen Marktakteure auf die fragilen US-chinesischen Handelsbeziehungen als Bremser. Tagesgewinner war Tokio mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 32.896 Punkte. Auch Sydney (+0,5%) folgte der positiven Vorgabe der Wall Street. Für Rückenwind in Tokio sorgte auch der weiter nachgebende Yen. Auffallend fest lagen Autowerte wie Nissan Motor (+7,7%), Mazda (+5,6%) Honda (+3,3%) oder Toyota (+2,3%) im Markt, für die Aktie der Reederei Kawasaki Kisen ging es um 6,3 Prozent nach oben. In Seoul waren die Aktien des Stahlherstellers Posco Holdings (+2,4%) und der Tochtergesellschaft für Batteriematerialien, Posco Future M (+4,8%) weiter gesucht nach den ehrgeizigen jüngsten Prognosen für die Geschäftsexpansion. In Sydney gaben Rio Tinto nach dem Produktionsbericht für das zweite Quartal gegen den breiten Markt um 0,7 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Mittwoch auf der Stelle. Während die Sommerpause den Primärmarkt austrocknet, liefert die Berichtssaison zunehmend die Impulse für die Einzelwerte. Mit Blick auf die Sektoren sind Immobilienwerte am Vortag gut gelaufen, diese Entwicklung sollte weiter anhalten. Aus dem Banken-Sektor vermeldet Nordea die Übernahme des Norwegengeschäftes der Danske Bank. Wie die Bank mitteilte, erhöht der Zukauf den Marktanteil bei Hypothekendarlehen in Norwegen von 11 auf 16 Prozent, die harte Kernkapitalquote werde mit 40 bis 50 Basispunkte belastet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HYPOPORT

hat im zweiten Quartal einen Einbruch seiner Transaktionszahlen verbucht. Der private Immobilienfinanzierungsmarkt habe sich nur leicht erholt, da Verbraucher durch intensive Diskussionen über die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes und damit den ab Januar 2024 geltenden Rahmenbedingungen für das Heizen von Wohngebäuden stark verunsichert worden seien, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit. Mit Blick in die Zukunft gibt sich Hypoport jedoch zuversichtlich.

SMA SOLAR TECHNOLOGY

soll den Hersteller von Wechselrichtern und Ladelösungen weitere fünf Jahre führen. Der Aufsichtsrat verlängerte das Mandat von Jürgen Reinert bis Ende Juni 2028 und machte den bisherigen Vorstandssprecher mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden, wie das Unternehmen in Niestetal bei Kassel mitteilte. Der 55-jährige Ingenieur war 2018 zum Vorstandssprecher bestellt worden.

ASML

hat im zweiten Quartal Umsatz und Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal gesteigert und die Umsatzprognose im Gesamtjahr angehoben. Unter dem Strich ging der Gewinn jedoch zurück.

DANONE

Ein Neffe des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow übernimmt die Leitung des Russlandgeschäfts von Danone. Der 32-jährige Ibragim Sakrijew sei neuer Generaldirektor von Danone Russland, teilte am Dienstagabend die tschetschenische Regierung mit. "Seine Wahl zeigt, dass die Vertreter des Teams des tschetschenischen Anführers und des Helden von Russland, Ramsan Achmatowitsch Kadyrow, talentierte und erfolgreiche Manager sind."

KERING

Gucci-Chef Marco Bizzarri verlässt das Unternehmen im Rahmen einer Umstrukturierung des Managements beim Mutterkonzern Kering. Im Zuge dessen werden bei Kering, dem Luxuskonglomerat, dem das Modehaus Gucci und andere Marken gehören, zwei andere Führungskräfte aufsteigen. Dies teilte Kering am Dienstagabend mit. Am Mittwoch gewann die Kering-Aktie im frühen Handel knapp 6 Prozent. Gucci ist das größte Label von Kering und trägt den Löwenanteil zu Umsatz und Gewinn des französischen Konglomerats bei, das von dem Milliardär Francois-Henri Pinault geleitet und kontrolliert wird.

NATIONAL GRID

verkauft einen weiteren Anteil von 20 Prozent an der Gassparte National Gas an deren Mehrheitseigentümer. Der Gesamterlös beläuft sich auf rund 700 Millionen Pfund, wie National Grid mitteilte. Der Anteil sei an ein Konsortium langfristiger Infrastrukturinvestoren unter der Führung von Macquarie Asset Management verkauft worden, und zwar zu den gleichen finanziellen Bedingungen wie bei dem ursprünglichen, im Januar abgeschlossenen Verkauf eines Anteils von 60 Prozent.

NORDEA BANK

kauft das norwegische Privatkunden- und Private-Banking-Geschäft der Danske Bank sowie die damit verbundenen Asset- Management-Portfolios. Auf Basis der Zahlen von Ende 2022 gehen damit rund 285.000 Kunden, ein Kreditvolumen von 18 Milliarden Euro, ein Einlagenvolumen von 4 Milliarden Euro und ein verwaltetes Vermögen von rund 2 Milliarden Euro auf die in Helsinki ansässige Nordea über.

VOLVO

hat im zweiten Umsatz und Gewinn gesteigert und die Prognose für den Lkw-Markt angehoben. Die Nachfrage werde sich ab jetzt normalisieren, teilte die Volvo AB mit.

BROADCOM

Die 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von VMware durch den US-Chipkonzern Broadcom hat eine weitere Hürde genommen. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA gab vorläufig grünes Licht. Sie ist nach eigenen Angaben zu dem Schluss gekommen, dass weder der Wettbewerb beim Angebot kritischer Server-Komponenten in Großbritannien noch die Innovationstätigkeit durch die Übernahme beeinträchtigt werden.

META

setzt bei der Entwicklung neuer KI-Anwendungen auf den Open-Source-Ansatz: Anders als bei den derzeitigen Marktführern im Bereich Künstliche Intelligenz - OpenAI und Google - ist der Quelltext von Metas KI-Modell kostenlos öffentlich zugänglich. "Open Source treibt die Innovation voran, weil es viel mehr Entwicklern ermöglicht, an Technologien zu arbeiten", erklärte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag auf Facebook.

