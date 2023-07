Unterföhring (ots) -- WOW führt Basis-Abo mit Werbung ein: Das WOW Serien Basis-Abo ist jetzt ab 5,99 Euro erhältlich, WOW Filme & Serien ab 7,98 Euro monatlich- Das WOW Live-Sport Basis-Abo ist weiterhin ab 24,99 Euro monatlich im Jahresabonnement verfügbar- Neukunden können ihr WOW Basis-Abo für fünf Euro monatlich mit dem neuen WOW Premium aufwerten, um ein noch besseres Streaming-Erlebnis zu haben- WOW Premium: Die Lieblingsinhalte auf zwei Geräten gleichzeitig, in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound genießen - ohne Werbung*- WOW steht für das breiteste Angebot an Sport- und Unterhaltungsinhalten und höchste Qualität zu einem attraktiven Preis- Spielend leicht und bequem buchbar unter wowtv.de- Bestandskunden werden automatisch auf WOW Premium upgegradetUnterföhring, 19. Juli 2023 - WOW kündigt heute eine Preisänderung an, damit ein noch breiteres Publikum in den Genuss von exklusiven Unterhaltungsinhalten kommt. Ab jetzt gibt es neue Basis-Abos, die Werbung enthalten, sowie ein WOW Premium Upgrade, mit dem Abonnenten ihr Seherlebnis verbessern können. WOW Serien ist für 7,99 Euro und WOW Filme & Serien für 9,98 Euro im flexiblen Monatsabo erhältlich. Mit den sechs-Monats-Abos ohne Premium ist Streamen jetzt noch günstiger: sechs Monate Serien für 5,99 Euro, sechs Monate Filme & Serien für 7,98 Euro monatlich. Die neue Preisgestaltung bietet Streaming-Fans einen Preisnachlass von 20 bis 33 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Preisen. Sportfans können wählen zwischen zwei Live-Sport Basis-Abos: dem Monatsabo für 29,99 Euro und dem 12-Monatsabo für 24,99 Euro monatlich. Mit dem neuen WOW Premium-Zusatzangebot zum Preis von fünf Euro pro Monat genießen WOW-Kunden das Streamen auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig, in Full HD, mit Dolby 5.1 Surround Sound und ohne Werbung*. Bestandskunden werden automatisch auf WOW Premium upgegradet. Neukunden, die ein WOW Basis-Abo abschließen, erhalten WOW Premium sieben Tage zum Test kostenlos dazu.Mit WOW jetzt komfortabel direkt im Browser streamenZusätzlich zu WOW Premium führt WOW technische Neuigkeiten ein: War bislang für WOW der Download eines Players auf dem PC notwendig, können Kunden jetzt bequem direkt im Browser streamen. Des Weiteren dürfen sich Streamer über eine verbesserte Nutzeroberfläche freuen, die beispielsweise eine noch fortgeschrittenere Suchfunktion mit sich bringt. Zudem gibt es ab jetzt auch die Autoplay-Funktion. Dadurch wird automatisch die nächste Episode abgespielt, sobald die aktuelle beendet ist - so wird Binge-Watching noch komfortabler.Streaming-Fans erleben jetzt die größte Content-Vielfalt und Qualität zu besonders attraktiven Preisen. WOW bietet die perfekte Mischung aus exklusiven Sport- und Entertainment-Inhalten. Kunden haben einfachen und schnellen Zugriff auf preisgekrönte Serien. Hierzu zählen Highlights wie "Der Pass" oder "Babylon Berlin", oder Produktionen von HBO, wie "The Last of Us", "Succession" und "And just like that...", Staffeln eins und zwei.Entertainment-Fans erhalten zudem neueste Blockbuster-Filme kurz nach Kino, beliebte Inhalte für Familien und Kinder sowie den besten Live-Sport. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Rennen der F1, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis wie das legendäre Wimbledon-Turnier und die gesamte ATP-Tour.WOW ist ganz einfach und in wenigen Schritten online buchbar (https://www.wowtv.de/) und kann mit WOW Premium auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genossen werden.Sarah Jennings, Senior Vice President WOW bei Sky Deutschland: "Mit WOW sind wir auf dem besten Weg, die beliebteste Adresse des Landes für Streaming von hochwertigen Serien, Filmen und Live-Sport zu werden. Unsere neue Preisgestaltung bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Flexibilität und macht Inhalte für noch mehr Menschen zugänglich. Mit WOW Premium bieten wir unseren Kunden jetzt auch die Möglichkeit, ein Upgrade auf das bestmögliche Streaming-Erlebnis zu erhalten."*Voraussetzung ist mindestens ein aktives WOW Programmprodukt (Filme & Serien und/oder Live-Sport). Mit Beendigung des zugrunde liegenden WOW Programmprodukts, endet auch WOW Premium automatisch. Werbefrei: Serien-, Filme- und Sport-Inhalte auf Abruf sind werbefrei. Programmhinweise für WOW Programminhalte wie Serien, Filme und Live-Events, sowie Produkthinweise auf Live-Sendern bleiben davon unberührt. Streams: auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig. Full HD (1080p) sowie Dolby Digital 5.1 steht auf diesen Geräten zur Verfügung. Mobile Endgeräte ausgeschlossen. Sportinhalte sind auf den Sport-Live Sendern in Full HD und Dolby Digital 5.1 erhältlich. Voraussetzung ist ein Breitbandanschluss mit mind. 12Mbps (ausgeschlossen ist die Verbindung über einen VPN-Zugang), ein Full-HD-fähiges Gerät und ein kompatibles Soundsystem. Aus lizenzrechtlichen Gründen, sind nicht alle Inhalte in HD verfügbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. 