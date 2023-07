BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland wird aus Sicht von Naturschützern viel zu viel Landschaft verbraucht - etwa für immer neue Gewerbegebiete, Häuser oder Straßen. Täglich seien dies rund 55 Hektar, sagte der Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbunds (Nabu), Leif Miller, am Mittwoch. Das entspreche aufs Jahr gerechnet der Größe Hannovers. "Wir fordern klar, nur so viel Fläche zu verbrauchen, wie gleichzeitig entsiegelt wird."

Miller betonte, die Flächen würden für die Wiederherstellung der Natur gebraucht. Und auch mit Blick auf die wegen der Erderhitzung immer heißer werdenden Sommer benötige die Gesellschaft freie Flächen, die dabei helfen zu kühlen. "Unser Boden ist eine endliche Ressource, das muss allen klar sein."

Der Bundesregierung warf der Nabu vor, das Problem zu unentschlossen anzugehen. Das Ziel, unter 30 Hektar bis 2030 zu kommen, sei zu lasch. An diesem Mittwoch sei im Übrigen schon der Stichtag gewesen, an dem die laut 30-Hektar-Ziel verfügbare Fläche für das gesamte Jahr aufgebraucht sei./toz/DP/jha