Gesprächige und generative KI-Plattform der nächsten Generation ("Abhi") jetzt vollumfänglich mit dem Mondee-Marktplatz integriert; immersive Reiseerlebnisse für Reisende in der ganzen Welt mit globalem Wissen und lokaler Durchführung für Reisespezialisten und Influencer

Mondee Holdings Inc. (Nasdaq: MOND) ("Mondee" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientierter Marktplatz der nächsten Generation in einem auf 1 Billion USD bezifferten Segment des Reisemarktes, meldete heute die Einführung von Abhi, einer richtungweisenden mobilen KI-Plattform mit "Conversational Commerce" mit mehreren Teilnehmern und vollumfänglich in den Mondee Travel Marketplace integriert. Der Mondee Marketplace wurde am ersten Jahrestag der Notierung von Mondee am Nasdaq eröffnet und bietet zahlreiche globale Reisemöglichkeiten mit einer KI-integrierten, kooperativen Kuratierung aller Bestandteile, wie Flüge, Hotels und Mietunterkünfte, Bodentransport, Kreuzfahrten, Gruppenreisen, Pauschalangebote, Aktivitäten und Veranstaltungen1, die jeweils vor Ort bereitgestellt werden.

Der Mondee Travel Marketplace gehört zu den Ersten, die führende Technologien, wie generative KI, Deep Learning, Computervision und eine Empfehlungsmaschine, miteinander kombinieren, um die Reisebuchung persönlich und ganz neu zu gestalten. Darüber hinaus hat Mondee auch eine robuste Kommerzmaschine, finanztechnische Tools und erhebliche Verbesserungen in die Mondee KI-Cloudplattform integriert, um die Fähigkeiten des KI-unterstützten Marktplatzes zu steigern. Daraus ergibt sich ein leistungsstarkes und nahtloses Reiseumfeld, das Reisenden und ihren Organisationen eine lückenlose Reiselösung bereitstellt, die überall und jederzeit vollumfänglich von Reisespezialisten, Influencern und freien Mitarbeitern unterstützt wird. Die KI-Integration strafft und vereinfacht die Planung, Buchung, Mitteilung und sogar Änderung der Reisepläne.

Bei der Schaffung von Abhi dem leistungsstärksten persönlichen KI-Reiseassistenten auf dem Markt hat Mondee die Kraft seiner unternehmenseigenen KI-Plattform sowie diverse KI-Maschinen, wie Google Bard, OpenAI/ChatGPT und IBM Watson, eingesetzt. Mit Abhi steht den Nutzern eine unvergleichliche Expertise und Kuratierungsfähigkeit zur Verfügung, die durch effizientes Buchen superimmersiver, hyperlokaler und personalisierter Erlebnisse Zeit spart. Abhi kann sinnvolle Gespräche führen, komplexe Anfragen verstehen und umfassende Antworten geben. Und nur bei Mondee erstellt Abhi in kürzester Zeit personalisierte Reiseführer mit äußerster Sorgfalt, basierend auf den Interessen der Nutzer, damit diese sofort tief in die lokale Umgebung eintauchen und wie ortskundige Einheimische reisen können.

Der neue Marktplatz ist als App und im Web verfügbar und versetzt Reisespezialisten in die Lage, ihren Bereich auf globale und lokale Anbieter auszudehnen, denn es gibt hier keine unbekannten Zielorte oder Dienstleistungen. Durch die Bereitstellung globaler Expertise und Kenntnisse ist Mondee perfekt für Influencer und Freiberufler, die ihre Aktivitäten kommerzialisieren und Beschäftigungsmöglichkeiten rund um die Welt schaffen möchten. Der Mondee Marketplace bietet darüber hinaus auch diverse fortschrittliche Funktionen, wie moderne finanztechnische Tools, Conversational Commerce, CRM und wachstumsfördernde Analysen.

"Wir freuen uns sehr über die Eröffnung einer neuen KI-Technologieplattform als Erweiterung unserer innovativen Reiseerlebnisse. Wir gehen davon aus, dass diese Plattform den Reisemarkt richtungweisend beeinflussen wird", erklärte Prasad Gundumogula, Gründer, CEO und Chairman von Mondee. "Dies ist eine weitere Umgestaltung der Reisebranche, denn wir geben Reise-Influencern, lokalen Experten und Reisevermittlern in unserem vereinheitlichten Marktplatz einen beispiellosen Zugang zu lückenlosen Reisemöglichkeiten. Hinzu kommt modernste Technologie, wie Abhi, die KI-Plattform mit Conversational Commerce, für die problemlose Erstellung und Abwicklung personalisierter Reiseerlebnisse. Außerdem erweitert Mondee sein Angebot auf Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, so dass diese sichere und wirtschaftliche Reiselösungen erhalten, die als Anreiz für Urlaubsreisen oder Leistungen für Mitglieder oder Mitarbeiter dienen können. Des Weiteren erhalten Reisende durch ihre verbundenen Organisationen und Expertenbeziehungen auch Zugang zu einer breiten Palette an Reiseoptionen zu speziell vereinbarten und erheblich niedrigeren Tarifen als auf öffentlichen Reise-Webseiten verfügbar sind."

Zu den Hauptmerkmalen von Mondee Marketplace gehören:

Abhi, die KI-Plattform von Mondee: Abhi kann sinnvolle Gespräche mit den Nutzern führen, komplexe Fragen verstehen und umfassende Antworten geben. Abhi macht ganz persönlich gestaltete Vorschläge, mit denen Nutzer ihre Traumreise verwirklichen können. Darüber hinaus kann Abhi auch innerhalb kürzester Zeit einen maßgeschneiderten Reiseführer zusammenstellen, der ganz auf die Interessen des Reisenden abgestimmt ist, was die Ausfeilung der Pläne und die Buchung noch einfacher macht.

TripBuddy, die Conversational-Commerce-Plattform von Mondee: Experten und Reisende können die Vorteile einer engen Zusammenarbeit mit der fortschrittlichen Messaging- und Warenkorbtechnologie von Mondee nutzen, die das Besprechen von Reisedetails und die Koordinierung von Reisebuchungen innerhalb einer Gruppe von Reisenden einfacher denn je macht. Mit TripBuddy können Reiserouten in einer Live-Umgebung erstellt und gemeinsame Reisen mit Freunden, Angehörigen oder Kollegen gebucht werden.

Mobile-First Marketplace App: Die für iOS und Android erhältliche Mobil-App bietet eine vollumfänglich integrierte, KI-gestützte Marketplace-Plattform für Reisende, Reisespezialisten, Influencer und Organisationen, wo diese miteinander kommunizieren, kooperieren und in kurzer Zeit personalisierte, kostengünstige Erlebnisse zusammenstellen und buchen können, wobei ihnen eine äußerst umfangreiche Palette an globalen und lokalen Reisemöglichkeiten und Aktivitäten zur Auswahl steht.

Fintech-Plattform, speziell für die Reisebranche: Mondee Marketplace ist ein sicherer, nutzerfreundlicher Marktplatz, wo alle Transaktionen mit der modernsten Zahlungssicherheitstechnologie stattfinden und Transaktionen in über 20 Währungen mit globaler Kreditkartenverarbeitung, alternativen Zahlungen und Optionen für die digitale Geldbörse abgewickelt werden können.

Kreuzfahrten: Diese vollumfänglich in den Mondee Marketplace integrierte, richtungweisende Kreuzfahrt-Plattform bietet Reisenden ein nahtloses Shopping- und Buchungserlebnis. Für Reisespezialisten ist es eine umfassende und dynamische Lösung für Kreuzfahrten, die die komplexen Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit Kreuzfahrten vereinfacht, um ihren Kundenstamm zu unterstützen.

Refer-a-Friend-Programm: Reise-Influencer, Experten und Vermittler können Provisionen auf Reisen erhalten, die von den Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen und Kunden gebucht werden, die von ihnen weiterempfohlen und unterstützt werden.

Umsetzbare, wachstumsfördernde Analysen: Umsetzbare Erkenntnisse mit einem Dashboard für fortschrittliche Analysen, wo Reise-Influencer, Experten und Vermittler Einblicke in ihre Reisenetzwerkaktivitäten, Einkünfte, Vertriebsleistungen, Support-KPIs, Treuepunkte und vieles andere mehr erhalten.

Globales Bestands-Hub: Der Mondee Marketplace ist mit einer globalen Bestandsaufnahme für Inhalte und Vereinbarungen über mehrere Segmente ausgestattet. Dazu gehören Flüge, Hotels, Mietwagen, Kreuzfahrten, lokale Aktivitäten und anderes. Reise-Influencer, Experten und Vermittler können ihre Reisenden ansprechen und dynamisch generelle oder reisespezifische Belohnungen und Dienstleistungsgebühren erstellen.

CRM, für Reisen optimiert: CRM-Plattform der neuen Generation zur Verwaltung von Kundenprofilen und -präferenzen mit der Kraft von KI/ML-Modellen und dynamischer Regelerstellung für maßgeschneiderte, persönliche Reiseerlebnisse.

Mehrsprachig: Der Marketplace bietet Reisethemen in zahlreichen Sprachen und mit Übersetzung in Echtzeit. Die Zahl der verfügbaren Sprachen nimmt ständig zu und liegt derzeit bei 19 aktiven Sprachen. Damit können Reisende mit den globalen Experten von Mondee interagieren, um Reiseerlebnisse zu erstellen, die von lokalen Experten unterstützt werden.

Dynamische Kombiangebote: Nutzer können im Rahmen einer einzigen Transaktion Flüge, Hotels, Mietwagen, Veranstaltungen und Kreuzfahrten mit dynamischer Kombipreisgestaltung buchen.

Mit innovativer Technologie und umfassenden Reiseoptionen ist Mondee bestens aufgestellt, die Reisebranche tiefgreifend zu beeinflussen.

ÜBER MONDEE

Mondee wurde im Jahr 2011 gegründet und ist ein Reisetechnologieanbieter und ein moderner Reisemarktplatz mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen hat 17 Niederlassungen in den USA und Kanada und betreibt Kerngeschäfte in Indien, Thailand und Griechenland. Mit einem breit gefächerten Angebot an innovativen Lösungen treibt Mondee den Wandel in den Sektoren für Urlaubs- und Geschäftsreisen voran. Die Plattform des Unternehmens verarbeitet täglich über 50 Millionen Suchanfragen und generiert jährlich ein erhebliches Transaktionsvolumen. Sein Netzwerk umfasst rund 60.000 Urlaubsreiseberater und Gig-Economy-Mitarbeiter, über 500 Fluggesellschaften und über eine Million Hotels und Urlaubsunterkünfte, 30.000 Mietwagenstandorte und über 50 Kreuzfahrtgesellschaften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Pauschallösungen und Nebenangebote für einen globalen Kundenstamm an. Mondee wurde am 19. Juli 2022 unter dem Börsenkürzel MOND am Nasdaq notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter: mondee.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der derzeit gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie: "überzeugt sein", "können", "möglicherweise", "erwarten", "beabsichtigen", "potenziell", "planen", "werden" und ähnlichen Verweisen auf künftige Zeiträume zu erkennen. Zu Beispielen zukunftsgerichteter Aussagen gehören unter anderen Aussagen über das künftige Wachstum des Unternehmens, seine Leistung, Geschäftsaussichten und Chancen, Strategien, Erwartungen, künftigen Pläne und Absichten oder sonstige künftige Ereignisse. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Geschäftsleitung ist der Auffassung, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe begründet sind. Das Unternehmen weist die Leser jedoch darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind, die in den meisten Fällen schwer vorhersehbar sind und sich häufig der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderen insbesondere die Fähigkeit, Geschäftspläne und Prognosen umzusetzen, der Ausgang jeglicher Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen oder andere Parteien angestrengt werden könnten und jegliche diesbezügliche endgültige Vereinbarungen, die Fähigkeit des Unternehmens, Wachstum zu erzielen und zu verwalten und Beziehungen mit Kunden und Zulieferern rentabel aufrechtzuerhalten und leitende Angestellte und wichtige Mitarbeiter zu binden, die Fähigkeit des Unternehmens, die Auflagen des Listing-Standards des Nasdaq einzuhalten sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Abschnitten "Risk Factors" (Risikofaktoren) und "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" (Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K/A für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr, der am 19. April 2023 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in den darauf folgenden bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens näher ausgeführt sind. Es können auch weitere Risiken bestehen, die dem Unternehmen derzeit noch nicht bekannt sind oder die das Unternehmen derzeit für irrelevant hält, die jedoch ebenfalls dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Keine Angabe in dieser Mitteilung sollte als Darstellung verstanden werden, dass die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verwirklicht oder dass die beabsichtigten Ergebnisse der zukunftsgerichteten Aussagen erzielt werden. Angesichts der erheblichen Unsicherheiten in diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Prognosen künftiger Ereignisse verlassen. Mondee übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus welchen Gründen auch immer über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus öffentlich zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

