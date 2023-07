Unterföhring (ots) -Wer wird Deutschlands beste Hobbybäcker:in 2023? Am Mittwoch, 30. August 2023, startet die elfte Staffel von "Das große Backen" mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1. Hunderte haben sich beworben, die zehn besten Kuchenkünstler:innen backen um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. "Es ist ein sehr guter und vielversprechender Jahrgang", ist sich Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt sicher, die wieder gemeinsam mit Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, die süßen Versuchungen beurteilen wird.Traditionell startet die Staffel der erfolgreichsten Tortenshow Deutschlands mit dem Lieblingsrezept der Hobbybäcker:innen zum kulinarischen Kennenlernen. In der ersten Folge gibt es u. a. eine Schwarzwälder Torte, einen Vanille-Cheesecake mit Erdbeer-Rosmarin-Gelee oder einen Lime Pie mit Malzkakao-Mürbteig, Macadamia-Crunch und abgeflämmtem Baiser.Die Punktevergabe: Die Juroren können pro Aufgabe insgesamt bis zu 20 Punkte verteilen. Die Punktvergabe setzt sich aus Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad zusammen. Am Ende einer Folge muss der/die Hobbybäcker:in mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen. Der/die Kandidat:in mit der höchsten Punktanzahl bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche"."Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.Preview: Bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung steht am 23. August 2023 die erste Folge bei Joyn PLUS+ zur Verfügung. In den Folgewochen ist mit Ende der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview bei Joyn PLUS+ abrufbar."Das große Backen", die 11. Staffel, acht Folgen, produziert von Tower Productions Berlin, ab Mittwoch, 30. August 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5562366