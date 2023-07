Der Autoabsatz in der Europäischen Union hat sich im ersten Halbjahr deutlich erholt, nachdem im Vorjahr Störungen in der Lieferkette die Produktion bremsten. Auch im Juni setzte sich der Aufwärtstrend der vorangegangenen Monate fort. Doch konnten auch die deutschen Autobauer um BMW, Mercedes und VW davon profitieren?Daten des europäischen Branchenverbands Acea zufolge wurde in der EU im Juni gut eine Million Pkw neu zugelassen und damit 17,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die erste Jahreshälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...