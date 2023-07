NEW YORK (dpa-AFX) - Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte zur Wochenmitte erstmals seit April vergangenen Jahres wieder die Marke von 35 000 Punkten hinter sich lassen. Das Börsenbarometer wurde rund eine Stunde vor der Startglocke vom Broker IG mit 34 960 Zähler moderat im Plus indiziert. Am Vortag war der Dow nur haarscharf an der Hürde von 35 000 Punkten gescheitert.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 zeichnet sich ein 0,2 Prozent festerer Start ab. Nach der Schlussglocke veröffentlichen die beiden Schwergewichte IBM und Netflix ihre Quartalsberichte.

Aktien profitierten zuletzt von der Erwartung, dass es mit den Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed bald vorbei sein könnte. Am US-Bondmarkt haben die Renditen jüngst kräftig nachgegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel am Mittwoch zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni.

Bei den Einzelwerten standen Goldman Sachs im Fokus mit dem Quartalsbericht des Investmenthauses. Der Aktienkurs lag vorbörslich leicht im Minus. Die Einnahme der Bank im Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren blieben hinter den Erwartungen zurück.

Die Telekomaktien AT&T und Verizon legten vorbörslich um 6 und 4 Prozent zu. AT&T teilte mit, dass weniger als zehn Prozent seiner Kabel mit Blei ummantelt seien. Das sorgte für etwas Beruhigung am Markt, nachdem ein Artikel im "Wall Street Journal" über mit Blei belastete Kabel Sorgen um mögliche kostspielige Rechtsstreitigkeiten ausgelöst hatte.

Aktien von Cisco profitierten von der Empfehlung von JPMorgan, die Aktien des Netzwerkausrüsters im Portfolio überzugewichten. Sie verteuerten sich um 2 Prozent./bek/jha/

