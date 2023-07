DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahres-Produktionsbericht *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 2Q 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 3Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juni *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 100 zuvor: 101 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Mai *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 237.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,7 15:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli PROGNOSE: -16,0 zuvor: -16,1 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 18:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (19:00 Analystenkonferenz) - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister, Logroño - EU/Rat der Außenminister - IN/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Indien (bis 22.7) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

