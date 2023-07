© Foto: picture alliance / Lutz Wallroth/Shotshop | Lutz Wallroth



Immobilienwerte zeigen sich zur Wochenmitte stark. Die Erholung der Immobilienbranche scheint weiter Fahrt aufzunehmen. Das zeigen auch Zahlen des Finanzdienstleisters Hypoport.

Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate steigt zur Wochenmitte um über vier Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Anfang Mai. Vonovia-Aktien notieren an der DAX-Spitze um 7,6 Prozent höher. LEG-Titel führen den MDAX mit knapp sechs Prozent Plus an. Aroundtown-Aktien haussieren ebenfalls um rund 6,5 Prozent. Die TAG Immobilien-Aktie notiert knapp vier Prozent höher.

Deutsche Bank-Analyst Thomas Rothäusler hat am Dienstag in einer Branchenstudie Hoffnung auf eine Bodenbildung der durch den Zinsanstieg schwer gebeutelten Branche gemacht. "Wir werden positiver mit Blick auf deutsche Wohnimmobilien", so der Analyst. In der Folge stufte der Experte die Vonovia-Aktien auf "Kaufen" hoch und die Papiere der TAG-Immobilien von "Verkaufen" auf "Halten".

Die Werte von Wohnimmobilien in Deutschland dürften von der Spitze bis zum Tiefpunkt voraussichtlich nicht um mehr als 20 Prozent sinken, so Rothäusler weiter. Wertabschläge am Markt von bis zu 35 Prozent seien jedenfalls übertrieben. "Und Vonovia hat immer noch die höchsten Abschläge", fügt der Analyst hinzu.

Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK-Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange! Sichern Sie sich hier nur für kurze Zeit 50 Prozent Rabatt auf das Probeabo!

Erste Anzeichen einer Stabilisierung kommen zudem vom Finanzdienstleister Hypoport. Der Wert der auf seiner Plattform vermarkteten Immobilien sei im vergangenen Quartal um fünf Prozent auf 2,5 Milliarden Euro geklettert, teilte Hypoport am Mittwoch in Birkenfeld mit.

Hypoport-Chef Ronald Slabke blickt den Angaben zufolge weiterhin "rational optimistisch" auf die weitere Entwicklung im laufenden Jahr. Von einer schnellen Erholung des Baufinanzierungsmarktes könne zwar keine Rede sein, doch es zeige sich, "dass der Markt sich zunächst auf niedrigem Niveau stabilisiert hat und wir weitere Marktanteile gewinnen." Hypoport-Aktien notieren knapp 15 Prozent höher.

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets kommentiert: "Damit könnte die Zeit für diejenigen, die zuletzt auf weiter fallende Preise spekulierten, ablaufen und von dieser Seite ebenfalls etwas Dynamik in den Markt bringen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion