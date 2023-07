Der AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF ermöglicht Anleger*innen Engagement um Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in Anlehnung an das Pariser Klimaabkommen. 18. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Active Exchange Traded Fund von AXA Investment Managers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF verfolgt eine aktive Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, ...

