11:11 SYSTEMS: 11:11 Systems renforce ses relations avec AWS pour étendre à l'échelle mondiale ses services de protection des données, leaders sur le marché

FAIRFIELD, NJ. - Le 19 juillet 2023 - 11:11 Systems(" 11:11 "), fournisseur de solutions d'infrastructure managée, annonce aujourd'hui avoir étendu sa relation avec Amazon Web Services (AWS) en rejoignant le réseau de partenaires AWS (APN) et proposera à ses clients des stratégies holistiques de protection des données incluant des solutions supplémentaires de Veeam Software sur AWS. L'APN est une communauté mondiale de partenaires AWS qui s'appuient sur des programmes, de l'expertise et des ressources pour construire, commercialiser et vendre des offres clients.

"L'extension de nos services de protection des données à l'échelle mondiale est la prochaine étape logique de notre mission qui consiste à garantir que les réseaux et l'infrastructure de nos clients fonctionnent, sont accessibles et protégés en permanence", a déclaré Brett Diamond, PDG de 11:11 Systems. "L'extension de notre relation avec AWS nous permet de déployer rapidement nos services de protection des données primés dans les zones géographiques où nos clients exercent leurs activités et dans l'ensemble de leur portefeuille informatique, y compris leurs environnements cloud actuels et futurs. Cela se traduit par une meilleure protection pour nos clients dans un paysage de cybersécurité de plus en plus hostile."



Selon Gartner, les dépenses totales prévues par les utilisateurs finaux au niveau mondial pour les services de cloud public atteindront le chiffre record de 597,3 milliards de dollars en 2023*.



11:11 Systems est sept fois lauréat du prix Veeam Cloud & Service Provider. " Le rapport Veeam Cloud Protection Trends Report 2023montre que 98% des entreprises utilisent une infrastructure hébergée dans le cloud dans le cadre de leur stratégie de protection des données et de récupération des ransomwares, et cette relation élargie offre aux clients une flexibilité illimitée dans l'exécution de cette stratégie."



L'association de 11:11 Systems et de la technologie Veeam, leader sur le marché, offre aux clients des solutions complètes et une expertise renforcée pour faire face à l'escalade des cyberattaques et protéger leurs données, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Ces solutions comprennent :

11:11 Cloud Backup for Veeam Cloud Connect (https://1111systems.com/services/cloud-backup-for-veeam/)

11:11 Cloud Backup for Microsoft 365 (https://1111systems.com/services/cloud-backup-microsoft-365/)

11:11 Cloud Object Storage (https://1111systems.com/services/object-storage/)



* Communiqué de presse de Gartner, Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Reach Nearly 600 Billion in 2023, 19 avril 2023, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-04-19-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-reach-nearly-600-billion-in-2023Gartner est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

