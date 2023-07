Die Bayer-Aktie konnte die letzten Tage wieder aufholen. Positiver Newsflow konnte die Scheine beflügeln. So hat der Pharma-Riese bekannt gegeben, dass eine Experten-Kommission das Herzmedikament Verquvo zur Behandlung von Herzinsuffizienz empfiehlt. Auch die starken Zahlen des Konkurrenten Novartis treiben die Aktie an. So ist jetzt die Lage.Der Bayer-Aktie haben die zuletzt positiven News gutgetan. Noch vor zwei Wochen drohte die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 50 Euro nach unten gebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...