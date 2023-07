© Foto: David Inderlied - picture alliance / Kirchner-Media



Bundesbankpräsident Nagel rechnet mit weiteren Zinserhöhungen. Denn: "Die Inflation ist ein gieriges Biest!" Am Zwei-Prozent-Ziel führe kein Weg vorbei. Holt die EZB am 27. Juli den großen Zinshammer raus?

Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet mit weiteren Zinserhöhungen im Euroraum. In einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er mit Blick auf die EZB-Sitzung am 27. Juli: "Ich gehe davon aus, dass wir die Leitzinsen anheben werden. Praktisch alle rechnen mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte."

Nagel bezeichnete die Inflation als "gieriges Biest". Zu frühe Zinssenkungen in der Eurozone wären daher ein Fehler. Prognosen zufolge werde sich die Inflation aber erst 2025 der Zwei-Prozent-Marke nähern.

Trotzdem will Nagel weiter am Zwei-Prozent-Ziel festhalten. "Das Zwei-Prozent-Ziel aufzugeben wäre ein riesiger Fehler. Es würde unsere Glaubwürdigkeit untergraben, dass wir entschlossen für Preisstabilität sorgen. Die Inflationserwartungen würden weiter steigen und damit letztlich auch die Inflation. Damit wäre niemandem geholfen."

Die Inflation in der Eurozone ist zwar rückläufig, aber immer noch viel zu hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni im Jahresvergleich um 5,5 Prozent - nach 6,1 Prozent im Mai und 7,0 Prozent im April, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Leitzins zuletzt Mitte Juni um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Es war die achte Zinserhöhung in Folge seit Juli 2022. EZB-Präsidentin Lagarde deutete damals bereits einen weiteren Zinsschritt im Juli an.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion