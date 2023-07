ASML steigert Umsatz im zweiten Quartal 2023

Werbung







Einer der größten Technologiekonzerne Europas vermeldete am heutigen Mittwoch seine Quartalszahlen



Im Laufe des heutigen Mittwochs veröffentlichte der niederländischen Chipausrüster ASML in einer Pressemitteilung die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Die Prognose für das Umsatzwachstum 2023 wird von den ehemalig erwarteten 25% auf 30 % angehoben. Im zweiten Quartal betrug der Nettoumsatz 6,9 Milliarden Euro und es konnte ein Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro verzeichnet werden. Zusätzlich wurden im vergangenen Quartal Aktien mit einem Volumen von rund 500 Millionen Euro, im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2022-2025, erworben. Von dem im November 2022 angekündigten Aktienrückkaufprogramm, in Gesamthöhe von bis zu 12 Milliarden Euro, sind bis Ende Juni 2023 Aktien im Wert von über 772 Millionen zurückgekauft worden. Der Aktienkurs des Technologiekonzernes reagierte am Mittwoch verhalten mit leichten Kurssteigerungen von zweitweise 1%.









Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben Kostenloses Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC